BTC-ECHO
Dr. Florian Lindermann im Interview Krypto-Erbschaft: Wie du deine Familie vor einer Steuertragödie bewahrst

Das Vererben von Bitcoin, Ethereum und Co. kann zur teuren Steuerfalle werden. Ein Rechtsexperte erklärt, warum ohne Krypto-Vorsorge böse Überraschungen möglich sind.

Tobias Zander
Ein Mann in einem dunklen Anzug steht in einem modernen Bürogebäude an einem Glasgeländer und denkt über steuereffiziente Lösungen für die Krypto-Erbschaft nach, inmitten der eleganten Treppenhäuser im Hintergrund.

Beitragsbild: Pressefoto

 | Krypto-Steuerexperte Dr. Florian Lindermann steht BTC-ECHO Rede und Antwort

In diesem Artikel erfährst du:

  • Weshalb sich auch junge Krypto-Anleger dringend um ihr digitales Erbe kümmern sollten
  • Wie katastrophal eine mangelnde Vorbereitung für die Familienangehörigen werden kann
  • Welche Schritte man zum Schutz der eigenen Bitcoin, Ether, XRP und Co. unternehmen sollte
  • Was langfristige Krypto-Anleger tun können, um hunderttausende Euro zu sparen

Ein unerwarteter Todesfall kann beim Krypto-Erbe schnell zum finanziellen Drama werden. Denn wer Bitcoin, Ethereum und Co. hinterlässt, überträgt nicht nur ein Vermögen, sondern oft auch eine Steuerfalle. Während das Erbrecht den Übergang klar regelt, fehlt es Erben häufig an schnellem Zugriff auf Wallets und Börsen-Accounts. Zugleich bewertet das Finanzamt den Nachlass streng nach dem Kurs am Todestag. Fällt der Markt danach, droht aus dem Krypto-Erbe eine teure Belastung zu werden. Im Gespräch mit BTC-ECHO warnt Rechtsexperte Dr. Florian Lindermann vor typischen Fehlern und zeigt, wie sich Anleger umfassend gegen das Worst-Case-Szenario absichern können.

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Mehrere goldfarbene Kryptowährungsmünzen, darunter Ethereum, Monero und andere beliebte Altcoins, sind auf einer weißen Fläche angeordnet.
Story
