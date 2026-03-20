Krypto-Casino in Deutschland: Welche Strafen drohen?

Anonym, schnell und großzügige Boni: Krypto-Casinos versprechen viel. In Deutschland kann jedoch schon das Mitspielen rechtliche Folgen haben.

Auf Telegram, X oder Reddit: Überall werben Krypto-Casinos mit dubiosen Versprechen. Mit schnellen Auszahlungen, vollständiger Anonymität und teils großzügigen Boni werden neue Nutzer in die digitalen Spielhallen geködert. Einzahlungen erfolgen meist in Bitcoin, Ethereum oder Stablecoins und das häufig ohne Registrierung, Bankverbindung oder Limits. Das klingt nicht nur illegal: In Deutschland sind solche Angebote verboten. Wer teilnimmt, riskiert mehr als nur seinen Einsatz.

Ohne mit den juristischen Details vertraut zu sein, ist das zunächst allerdings nicht eindeutig erkennbar. Viele der Websites sind problemlos abrufbar und werben oftmals mit Lizenzen aus Curaçao, Zypern oder ähnlichen Offshore-Gebieten. Das klingt seriöser als es ist.

Denn der Glücksspielstaatsvertrag regelt eindeutig: nur Anbieter mit deutscher Lizenz dürfen legale Online-Glücksspiele betreiben. Anonyme Zahlungsarten wie Kryptowährungen sind in lizenzierten Casinos überhaupt nicht erlaubt. Und wer an illegalen Glücksspielangeboten teilnimmt, begeht möglicherweise eine Straftat.

Strafrechtliche Konsequenzen

Spielern drohen Geldstrafen von bis zu 180 Tagessätzen, in schwerwiegenden Fällen sogar Freiheitsstrafen. Auch Betreiber solcher Plattformen machen sich strafbar und müssen mit Haftstrafen bis zu zwei Jahren rechnen.

Darauf zu pokern, nicht erwischt zu werden, kann sich rächen, denn auch gegen einzelne Spieler kann ermittelt werden. Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) überwacht den Markt seit 2021 intensiver und setzt dabei auch auf Blockchain-Analyse. Die vermeintliche Anonymität von Kryptowährungen schützt hierbei nicht: Transaktionen lassen sich häufig einzelnen Personen zuordnen.

Wenn Glücksspiel zur Geldwäsche wird

Besonders kritisch kann es zudem werden, wenn eingesetzte Gelder oder Gewinne nicht klar nachvollziehbar sind. In solchen Fällen kann zusätzlich der Verdacht auf Geldwäsche entstehen – mit entsprechend hohen Strafandrohungen. Selbst ohne Verurteilung können Behörden Gewinne einziehen, auch wenn insgesamt Verluste entstanden sind.

Auch steuerlich kann es ein Nachspiel geben. Gewinne aus legalem Glücksspiel sind in Deutschland zwar steuerfrei, bei illegalen Angeboten gilt das jedoch nicht. Diese können als “sonstige Einkünfte” gewertet oder vollständig eingezogen werden, insbesondere bei hohen Summen oder regelmäßiger Aktivität.

Warum viele trotzdem mitmachen

Trotz vieler Risiken sind Krypto-Casinos beliebt: Keine Identitätsprüfung, keine Schufa-Abfrage, Ein- und Auszahlungen in Minuten. Die Plattformen bieten einen Komfort, den lizenzierte Anbieter in Deutschland gar nicht bieten dürfen.

Auf Plattformen wie Telegram oder Reddit werben Casinos zudem mit exklusiven Bonusaktionen und hohen Gewinnen. Oft werden dabei fragwürdige Lizenzangaben genutzt, um den Anschein von Seriosität zu erzeugen.

Angeblich legale Anbieter

Ein Blick auf Anbieter wie Winz zeigt, wie undurchsichtig Plattformen, die angeblich “in Deutschland legal” sind, vorgehen. Deutschland wird in den AGBs der Seite nicht als “verbotenes Land” aufgeführt, an anderer Stelle verweist die Plattform jedoch auf die Verantwortung der Nutzer, die Rechtslage ihres Landes zu prüfen.

Und die ist klar: Ohne deutsche Lizenz ist das Angebot hierzulande illegal. Eine Lizenz aus Costa Rica hat in Deutschland keine Gültigkeit.

Ein hoher Einsatz

Beispiele wie diese zeigen, wie Nutzer mit vagen oder irreführenden Angaben getäuscht werden. “Kein Dokumentencheck”, “anonym spielen”, “sofort starten” – solche Versprechen sollten grundsätzlich stutzig machen. Anbieter, die auf eine Identitäts- oder Altersprüfung verzichten, verstoßen in der Regel gegen geltendes Glücksspiel- und Geldwäscherecht.

Für Spieler bedeutet das: kein Schutz, keine Sicherheit, keine Garantie auf Auszahlung. Wer solche Angebote bewusst nutzt, handelt darüber hinaus unter Umständen vorsätzlich. Und riskiert weit mehr als den Einsatz.

Redaktioneller Hinweis: Dieser Artikel erschien zuerst am 8. November und wurde vor Wiederveröffentlichung inhaltlich geprüft und gegebenenfalls angepasst.

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