Am Tag vor Weihnachten leuchtet der Krypto-Markt passend zum Thema: rot. Was jetzt die beste Strategie ist, um langfristig zu profitieren.

Wieso du jetzt (noch) nicht in Bitcoin und Co. investieren solltest

Es ist kurz vor Weihnachten, rote Kerzen leuchten am Tannenbaum – und auch die Portfolios vieler Investoren leuchten rot. Doch das kann sich ändern: Das BTC-ECHO Musterdepot zeigt, wie du jetzt handeln kannst, um langfristig zu profitieren.

Das Krypto-Portfolio zeigt stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Co. im Makro-Check: Das treibt die Kurse aktuell

Kurz vor Weihnachten zeigen sich die Krypto-Märkte schwach: Bitcoin fällt auf bis zu 86.700 US-Dollar, Ethereum rutscht unter die Marke von 3.000 US-Dollar. Der Fear & Greed Index signalisiert mit nur 24 Punkten “extreme Angst” – ein starker Kontrast zu Gold, das nach Allzeithoch mit 78 Punkten Gier ausstrahlt. Marktbelastend wirken geldpolitische Unsicherheiten: Während die US-Notenbank eine Zinspause einlegt, hebt Japan die Zinsen leicht an. Regulatorisch sorgt der angekündigte Rückzug der Krypto-freundlichen US-Senatorin Cynthia Lummis für Ernüchterung.

So ist das Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

Das Musterportfolio ist unverändert in sechs Coins investiert. Neben der nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährung Bitcoin (BTC) befinden sich weiterhin Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL) und Aave (AAVE) sowie Binance Coin (BNB) und Zcash (ZEC) im Depot. Zu knapp 60 Prozent ist das Investitionskapital weiterhin im Stablecoin Tether (USDT) angelegt. Der hohe “Cash”-Bestand scheint sich im Zuge der aktuellen Kursrücksetzer auszuzahlen. Infolge der jüngsten Kurskonsolidierung weist das Portfolio einen überschaubaren Kursverlust von 1,5 Prozent auf.

Das Musterdepot ist im Verlust

Das vollständige Portfolio könnt ihr euch in der BTC-ECHO App kostenlos selbst nachbauen. Dafür müsst ihr einfach die BTC-ECHO App im App Store oder Google Play Store herunterladen und im Reiter Portfolio alle oben gezeigten Coins hinzufügen.

Keine neuen Transaktionen in den letzten Wochen

Seit der Akkumulation vom Binance Coin (BNB) sowie Zcash (ZEC) vor zwei Wochen, haben wir in Anbetracht der Zahlenflut und den schwer zu prognostizierenden Auswirkungen auf die Kurse an den Finanzmärkten von weiteren Zukäufen abgesehen. Getreu dem Motto: “Let the Dust settle”, heißt es aktuell Ruhe zu bewahren.

Alle Positionen im Überblick

Zukünftige Kauflevels (sofern es Käufe gibt) werden immer in der App angezeigt. Um die Zukäufe von Kryptowährungen auch im eigenen Portfolio abzubilden, empfiehlt sich die Krypto-Börse Coinbase, bei der Neukunden bis zum 23. Dezember einen Willkommensbonus von 50 Euro erhalten können.

Performance-Check: So lief das Portfolio diese Woche

Der Markt ist unverändert hin- und hergerissen. Die erhoffte nachhaltige Trendwende blieb weiterhin aus. Zwar konnten die im Musterdepot vorhandenen Kryptowährungen wichtige Kursunterstützungen bislang verteidigen und mehrheitlich höhere Tiefs generieren, solange die Kursstabilisierung jedoch auf wackeligen Füßen steht, halten wir unverändert an einer hohen Cash-Quote im Depot fest. Nur wenn frische bullishe Marktimpulse zu erkennen sind, dürfte unser Anlageverhalten risikoaffiner werden und neue Zukäufe getätigt werden.

Coin-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC): Bitcoin notiert aktuell bei 87.407,23 US-Dollar und liegt damit unter dem EMA‑20, was kurzfristig bärischen Druck signalisiert. Der Kursverlauf zeigt tiefere Hochs und Tiefs mit Widerstand bei 90.127 US-Dollar und Unterstützung bei 86.601,90 US-Dollar. Der RSI bei 43,1 deutet auf Schwäche hin, während das MACD-Histogramm eine abnehmende Abwärtsdynamik signalisiert. Die Volatilität ist moderat, das Marktumfeld bleibt jedoch konsolidierend und risikobehaftet. Kurzfristig dominiert ein neutrales bis leicht bärisches Szenario bei Bitcoin mit erhöhter Wahrscheinlichkeit für Abgaben bei Unterschreiten zentraler Unterstützungszonen.

Ethereum (ETH): Ethereum notiert aktuell bei 2.921,38 US-Dollar und bleibt damit unter dem EMA‑20 bei 2.982,62 US-Dollar, was kurzfristige Schwäche signalisiert. Der RSI liegt bei 40,7, das Momentum ist schwach, während sich die Bollinger-Bänder leicht erweitern – ein Hinweis auf erhöhte Volatilität. Die zentrale Unterstützung liegt bei 2.901,23 US-Dollar, ein Bruch könnte weitere Abgaben bis 2.775,19 US-Dollar auslösen. Das bullische Szenario (25 Prozent Wahrscheinlichkeit) setzt einen stabilen Ausbruch über 3.052,59 US-Dollar mit Volumen voraus. Insgesamt bleibt der kurzfristige Ausblick neutral bis leicht bärisch, mit erhöhtem Risiko für impulsive Abwärtsbewegungen.

Solana (SOL): Solana handelt derzeit bei 123,18 US-Dollar und notiert damit unter dem EMA‑20 bei 125,40 US-Dollar – ein Zeichen kurzfristiger Schwäche. Der Kurs zeigt tiefere Hochs und Tiefs, unterstützt von einem RSI bei 42,5 und moderater Volatilität. Zentrale Unterstützungen liegen bei 122,16 und 121,36 US-Dollar, ein Bruch könnte weitere Abgaben bis in den Bereich um 115 US-Dollar auslösen. Das neutrale Szenario ist mit 50 Prozent am wahrscheinlichsten, während ein nachhaltiger Ausbruch über 125,40 US-Dollar kurzfristiges Aufwärtspotenzial bis 132,76 US-Dollar eröffnen würde. Insgesamt bleibt die Prognose neutral bis leicht bärisch, mit enger Konsolidierung und erhöhtem Reaktionspotenzial bei neuen Impulsen.

Aave (AAVE) : Aave handelt bei 150,91 US-Dollar und notiert damit klar unter dem EMA‑20 bei 162,89 US-Dollar – ein Zeichen für anhaltenden Abgabedruck. Der RSI liegt bei 33,42, das Momentum bleibt schwach, während die Bollinger-Bandbreite mit 49,05 US-Dollar eine erhöhte Volatilität signalisiert. Wichtige Unterstützungen befinden sich bei 147,69 und 141,69 US-Dollar; ein Bruch dieser Marken könnte weitere Verluste auslösen. Ein Tagesschluss über 162,89 US-Dollar würde kurzfristig Erholungspotenzial eröffnen, ist jedoch derzeit nur im bullischen Szenario mit 20 Prozent Wahrscheinlichkeit zu erwarten. Die kurzfristige Prognose bleibt neutral bis leicht bärisch, mit klar erhöhtem Risiko bei erneutem Verkaufsdruck.

Binance Coin (BNB): BNB notiert aktuell bei 843,12 US-Dollar und damit unter dem EMA‑20 bei rund 854,30 US-Dollar – ein Zeichen für kurzfristige Schwäche. Der RSI liegt bei 43,11, das Momentum bleibt verhalten, während die Bollinger-Bandbreite mit 22,10 US-Dollar auf eine enge Konsolidierung hinweist. Die nächste Unterstützung befindet sich bei 838,24 US-Dollar, ein Bruch könnte eine Abwärtsbewegung bis in den Bereich um 818 bis 760 US-Dollar auslösen. Das neutrale Szenario bleibt mit 50 Prozent am wahrscheinlichsten; für bullisches Potenzial müsste der Kurs nachhaltig über 854,30 US-Dollar schließen. Die kurzfristige Prognose bleibt neutral bis leicht bärisch, solange der Kurs unter dem EMA bleibt.

Zcash (ZEC): Zcash fällt auf 415,10 US-Dollar und notiert damit deutlich unter dem EMA‑20 bei 430,81 US-Dollar – ein Zeichen für kurzfristige Schwäche. Der RSI liegt bei 44, das Histogramm signalisiert nachlassenden Abwärtsdruck, erste Stabilisierungstendenzen sind erkennbar. Die zentrale Unterstützung liegt bei 410,38 US-Dollar, darunter droht ein Rückfall bis 371,25 US-Dollar. Ein Ausbruch über den EMA‑20 würde die technische Lage entspannen, ist jedoch derzeit nur im bullischen Szenario mit 20 Prozent wahrscheinlich. Insgesamt bleibt die kurzfristige Prognose neutral bis leicht bärisch mit erhöhter Unsicherheit im Bereich zwischen 410 und 445 US-Dollar.

Tether (USDT): Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines Wertverlusts.

Unsere aktuelle Strategie

Angesichts der Zahlenflut in dieser Woche sehen wir kurzfristig von weiteren Zukäufen ab. Der Abverkauf in den letzten 24 Stunden untermauert die schwierige Marktsituation. Wir bleiben daher bei unserer defensiven Haltung und planen weitere Zukäufe erst bei mehr Klarheit.

Das erwartet uns diese Handelswoche

Die verkürzte Handelswoche zu Weihnachten steht ganz im Zeichen neuer US-Arbeitsmarktdaten. Am Mittwoch um 14:30 Uhr (MEZ) werden die aktuellen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Analysten rechnen mit 220.000 neuen Anträgen – nach 224.000 in der Vorwoche. Ob sich die Zahl der Antragsteller kurz vor den Feiertagen erhöht oder wie prognostiziert rückläufig ist, bleibt abzuwarten. Eine Überraschung bei den Zahlen könnte den letzten relevanten Handelstag der Woche an den Märkten deutlich beeinflussen.

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.

