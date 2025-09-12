App herunterladen
"Transparenz, Effizienz und Zugang zu Kapital schaffen" IOTA tokenisiert Seltene Erden – Praxistest für Real World Assets

Mit der Tokenisierung Seltener Erden will IOTA Lieferketten transparenter machen. Dominik Schiener spricht mit BTC-ECHO über Chancen für Anleger und Produzenten.

Moritz Draht
Bitcoin-Kurs115,237.00 $0.93 %
 | IOTA will mit der Tokenisierung Seltener Erden Transparenz in globale Lieferketten bringen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie IOTA gemeinsam mit Salus Seltene Erden tokenisiert und damit einen Milliardenmarkt auf die Blockchain bringt
  • Warum Tokenisierung ein möglicher Schlüssel zur Schließung eines 2,5-Billionen-Dollar-Finanzierungslochs im Welthandel sein könnte
  • Welche Investitionschancen sich durch den transparenten Zugang zu bisher schwer zugänglichen Rohstoffmärkten ergeben
  • Wie IOTA durch fälschungssichere Herkunftsnachweise das Vertrauen in globale Lieferketten stärken will

Die Tokenisierung realer Vermögenswerte zählt zu den wichtigsten Zukunftstrends im Krypto-Sektor – und IOTA will hierbei mit einem konkreten Pilotprojekt vorangehen. Gemeinsam mit dem Partner Salus bringt die IOTA Foundation Seltene Erden auf die Blockchain. Das Ziel: einen bisher schwer zugänglichen Markt transparenter, effizienter und investierbarer zu machen. “Bei IOTA war es immer unsere Mission, die reale Welt on-chain zu bringen – mit greifbarer Adoption, echtem Wert und realen Assets”, erklärt IOTA-Gründer Dominik Schiener gegenüber BTC-ECHO. Die Kooperation mit Salus zeige, wie IOTA als institutionstaugliche Infrastruktur für Tokenisierung fungieren könne. Doch wie groß ist das Potenzial wirklich?

