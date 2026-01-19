Der Krypto-Markt lässt an breiter Front Federn. Auch IOTA setzt seinen Abwärtstrend fort. Diese Kursmarken sind jetzt entscheidend.

Während der IOTA-Kurs zuletzt kräftig nachgab, sollen fundamentale Entwicklungen im Hintergrund die Adoption des Krypto-Projekts anschieben. Hierzu zählen insbesondere die großangelegte ADAPT-Initiative in Zusammenarbeit mit der Afrikanischen Kontinentalfreihandelszone (AfCFTA) sowie bedeutende technische Meilensteine, die die Interoperabilität und Liquidität des Netzwerks drastisch erhöhen sollen. Während das Projekt “Rebased” die technologische Basis modernisiert, liefert die Integration von LayerZero und Stargate die notwendige Brücke zu über 150 anderen Blockchains. Anleger hoffen derweil, dass sich der IOTA-Kurs bald gegen den Abwärtstrend stemmen kann – so stehen die Chancen.

IOTA in der technischen Analyse

Trotz dieser starken fundamentalen Impulse zeigt sich das Chartbild momentan noch in einer abwartenden Haltung. In den letzten sechs Candles bewegte sich der Kurs in einer Spanne zwischen 0,0794 und 0,0880 US-Dollar, wobei der jüngste Schlusskurs von 0,0852 US-Dollar geringfügig unter dem Niveau der Vorperiode liegt.

Mit einer Marktkapitalisierung von rund verharrt IOTA derzeit unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 20 Tage, der bei circa 0,0917 US-Dollar verläuft. Solange diese Marke nicht nachhaltig zurückerobert wird, bleibt die kurzfristige Struktur von tieferen Hochs geprägt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) spiegelt mit einem Wert von 44,0 eine neutrale Marktphase ohne klare Überhitzung wider, während die Breite der Bollinger-Bänder von etwa 0,0152 US-Dollar eine anhaltende Konsolidierung nach einem vorangegangenen Volumenimpuls anzeigt.

Kursprognose für IOTA

Für den weiteren Verlauf bilden die Marken von 0,084 und 0,080 US-Dollar die entscheidenden Unterstützungszonen. Ein nachhaltiger Anstieg über den Widerstand bei 0,095 US-Dollar würde das Momentum hingegen spürbar zugunsten der Bullen drehen und den Weg in Richtung des Fibonacci-Levels bei 0,1151 US-Dollar ebnen, während ein Rutsch unter die psychologisch wichtige Grenze von 0,080 US-Dollar weiteres Abwärtspotenzial bis in den Bereich von 0,070 US-Dollar eröffnen könnte.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mithilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

