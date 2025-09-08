App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Jetzt investieren
Einfach. Schnell. Sicher.
3.92 T $
Bitcoin-Kurs112,249.00 $0.99%
Ethereum-Kurs4,342.22 $0.96%
XRP-Kurs2.99 $3.36%
Cardano-Kurs0.861941 $3.58%
Solana-Kurs214.27 $5.21%
Dogecoin-Kurs0.238602 $7.64%
BNB-Kurs879.62 $0.60%
Polkadot-Kurs4.04 $0.41%
IOTA-Kurs0.191674 $2.95%
Official Trump-Kurs8.62 $1.86%
TRON-Kurs0.333118 $0.89%
Stellar-Kurs0.382725 $5.77%

Jetzt einsteigen? Investment-Experte Martin Leinweber: Darum setze ich auf Solana und Hyperliquid

Während in den vergangenen Monaten Ethereum dank Treasury-Unternehmen und ETF-Zuflüssen die Gunst der Anleger gewann, setzt der Krypto-Fachmann auf andere Altcoins.

Johannes Dexl
Teilen
Solana-Kurs214.27 $5.21 %
Bitcoin kaufen
Ein Mann in einem marineblauen Anzug (Martin Leinweber) steht mit verschränkten Armen in einem hellen, modernen Flur und lächelt in die Kamera - das Selbstbewusstsein eines echten Krypto-Profis.
| Martin Leinweber ist Finanzmarktexperte und bereits seit 4 Jahren in der Krypto-Branche tätig

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wieso der Krypto-Experte auf Solana und Hyperliquid setzt
  • Welcher Sektor ihm zufolge "hochattraktiv" wird
  • Bei welchen Kryptowährungen er "sehr vorsichtig" ist
  • Wieso er Altcoin-Treasury-Unternehmen mit "Reise nach Jerusalem" vergleicht

Als Director of Digital Asset Research & Strategy bei MarketVector Indexes ist der Krypto-Markt sein täglich Brot. Mit “Asset-Allokation mit Kryptoassets” und “Mastering Crypto Assets” hat er zudem bereits zwei Bücher über die Anlageklasse der Kryptowährungen geschrieben. Martin Leinweber gilt als einer der größten deutschen Investment-Experten für Bitcoin, Ethereum und Co. Gegenüber BTC-ECHO erklärt er, welche Altcoins und Sektoren er derzeit für besonders vielversprechend hält – und wo er Risiken sieht.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Inkl. Gratis Prämie im Wert von bis zu 69,- EUR (Bitcoin-Miner, Steuertool, Sammlermünze, Wallet)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ein Stapel physischer Bitcoin-Münzen liegt auf mehreren Euro-Banknoten, was auf die Frage hinweist: In welche Krypto investieren Anleger ihr Geld?.
Drei Krypto-MusterportfoliosBitcoin, Ethereum oder Altcoins? So investierst du 100.000 Euro sinnvoll
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
Finanz-NewsWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Hand klaut Brieftasche
Milliardenverluste durch BetrugKrypto-Scams: Die beliebtesten Betrugsmaschen und wie man sich davor schützt
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Worldcoin
1.40 $
33.30%
Pudgy Penguins
0.033199 $
14.49%
Kinetiq Staked HYPE
51.73 $
9.29%
Hyperliquid
51.49 $
9.13%
Bonk
0.000022 $
8.78%
Dogecoin
0.238602 $
7.64%
Stellar
0.382725 $
5.77%
Binance Staked SOL
230.01 $
5.41%
Solana
214.27 $
5.21%
Render
3.66 $
4.65%
MemeCore
1.77 $
-7.67%
World Liberty Financial
0.214038 $
-4.52%
OKB
188.19 $
-4.29%
Cronos
0.250931 $
-3.41%
Bitcoin Cash
595.08 $
-1.89%
Litecoin
113.31 $
-1.30%
Monero
270.29 $
-0.61%
Toncoin
3.09 $
-0.25%
POL (ex-MATIC)
0.277302 $
-0.21%
LEO Token
9.52 $
-0.12%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren