Ehrlichkeit ist die beste Politik – das ist das Motto von honesto, einer innovativen Krypto-Plattform, die die Branche mit ihrem Ansatz für die Verwaltung digitaler Vermögenswerte revolutioniert.

Hier kannst du sicher und einfach die aufregende Welt der Kryptowährungen erkunden, ohne dich um die üblichen Risiken sorgen zu müssen. Denn das innovative Schweizer Fintech-Unternehmen honesto AG ist nicht nur für seine benutzerfreundliche und sichere Trading-App bekannt, die einfach zu handhaben ist und dir jederzeit den besten Preis aus über 20 Krypto-Börsen garantiert.

Nein, vielmehr sticht die professionelle Finanz-Plattform heraus, weil sie mit der traditionellen Schweizer InCore Bank kooperiert und auf diese Weise einen sicheren Hafen in der unsicheren Welt der Kryptowährungen darstellt.

Auf diese Weise werden deine Krypto-Assets jederzeit in einem Hochsicherheitstresor in den Schweizer Alpen aufbewahrt. Dort garantiert man dir den höchstmöglichen Grad an Sicherheit, einschließlich EMP- und Atombomben-Schutz sowie einem NATO-Grad-Sicherheitsstandard.

Die InCore Bank gehört zu den ersten etablierten Finanzdienstleistern weltweit, die das Potenzial von digitalen Assets wie Kryptowährungen und Investment-Token erkannt haben. Wir sind überzeugt, dass die Honesto-App einem grossen Bedürfnis entspricht und eine entsprechende Nachfrage im Markt besteht. Mark Dambacher, CEO der InCore Bank AG

Doch das ist nicht genug. Gleichzeitig ermöglicht die Plattform den Handel mit digitalen Vermögenswerten, ohne dass deine FIAT- oder Kryptovermögen das Schweizer Bankenumfeld jemals verlassen werden. Auf diese Weise sind deine Gelder jederzeit abgesichert, sogar im Falle einer Insolvenz der Plattform.

Besuche die offizielle Seite von honesto und informiere dich zu den verschiedenen Möglichkeiten.

Honesto: B2B-Lösung gewährt vollen Schutz einer Schweizer Bank

Nun erweitert das Schweizer Fintech-Unternehmen sein Angebot auch auf den B2B-Bereich und bietet Finanzinstituten, Banken, Pensionskassen und Vermögensverwaltern eine vollständig eingerichtete Plattform, nach Schweizer Rechts-, Regulations- und Sicherheitsstandard an.

Honesto hat ein einzigartiges Produkt mit einem sehr innovativen technischen und operativen Aufbau mit hervorragenden Partnern wie der InCore Bank entwickelt. Das hat bisher noch niemand gemacht. Dr. iur. Hans Kuhn LL.M., Partner und Mitbegründer von DALAW Digital Assets Legal Advisors und Experte für Fintech- und Blockchain-Recht

Auf diese Weise möchte man den Wilden Westen des Kryptomarktes normalisieren, denn hier zählen extreme Preisschwankungen, Hacks, Scams und andere Betrügereien zur Tagesordnung. Das liegt vor allem daran, dass viele Unternehmen außerhalb eines klaren regulatorischen Rahmens agieren.

Dann haben diese ihren Firmensitz in Ländern wie den Bahamas, Seychellen, Litauen oder Malta. Hier ist man kaum reguliert, kann sich aber trotzdem mit (wertlosen) Lizenzen brüsten. Anders sieht das bei honesto aus. Dank des rechtlichen Rahmens der Schweiz sind deine digitalen Assets dort wirklich sicher.

Jegliche Kundenvermögen sind durch die Plattform geschützt, da die Partnerbank InCore diese nicht belehnt, hebelt oder belastet. InCore ist von der FINMA zugelassen. Das heißt, dass selbst im Falle eines Konkurses von honesto AG oder der Partnerbank, deine Assets jederzeit dir gehören und du dir keine Sorgen machen musst.

Darüber hinaus hast du mit der Finanz-App von honesto durchgängigen Zugang zu den Kryptomärkten. Hier wird dir, reibungslos und intuitiv, stets der beste Preis aus einer Auswahl von 20 Krypto-Börsen garantiert.

So setzt honesto den Schweizer Standard in der Kryptowelt um. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann schaue dir gerne den BTC-Echo Experts Podcast mit honesto an. Dort lernst du mehr über die hohen Sicherheitsstandards, welche die Plattform für dein Vermögen garantiert. Darüber hinaus stellt Tobias von honesto die vielversprechendsten Verwahrmethoden vor, die sich in der Zukunft im Bereich der Kryptowährungen durchsetzen werden.

Sponsored Post Bei Sponsored Posts handelt es sich um bezahlte Artikel für deren Inhalt ausschließlich die werbenden Unternehmen verantwortlich sind. BTC-ECHO trägt keinerlei Haftung für die versprochenen Dienstleistungen oder Investmentempfehlungen.

