Ripple bringt XRP im Milliardenwert in Umlauf, während ETF-Anleger frisches Kapital nachschießen. Steht der XRP-Kurs nun vor einer Richtungsentscheidung?

Ripple wirft 1 Milliarde XRP auf den Markt: Hält der Kurs dem Druck stand?

Ripple wirft 1 Milliarde XRP auf den Markt: Hält der Kurs dem Druck stand?

Ripple hat eine Milliarde XRP aus einem Treuhandkonto freigegeben. Beim aktuellen Kurs von 1,37 US-Dollar entspricht das einem Gegenwert von rund 1,37 Milliarden US-Dollar. Das geht aus Daten von Whale Alert hervor. Die Freigabe erfolgt im Rahmen des strategischen Escrow-Mechanismus zur Steuerung des Umlaufangebots. Ripple Escrow ist ein zeitgesteuertes System auf der XRP Blockchain. Im Dezember 2017 sperrte Ripple 55 Milliarden XRP in 55 separate Verträge, die monatlich auslaufen. Pro Monat können bis zu eine Milliarde XRP freigegeben werden. Nicht genutzte XRP werden erneut in spätere Escrow-Verträge eingebracht.

Während das Angebot strukturiert in den Markt gelangt, zeigte sich auf der Nachfrageseite zuletzt Bewegung: XRP ETFs verzeichneten in der vergangenen Woche Nettozuflüsse von mehr als 9,5 Millionen US-Dollar. Nach einem ruhigen 23. Februar folgten ab dem 24. Februar vier Handelstage in Serie mit Zuflüssen, wie Daten von SoSoValue zeigen.

Wie sich die jüngsten Token-Freigaben und ETF-Zuflüsse im Chartbild widerspiegeln und welche Kursmarken jetzt entscheidend sind, zeigt die folgende Kursanalyse.

XRP-Kurs signalisiert kurzfristige Erholung

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der XRP-Kurs zwischen 1,3505 und 1,4333 USD (letzte 4 Kerzen). Aktuell schließt XRP bei 1,3787 USD und liegt damit deutlich über dem Niveau vor 24 Stunden (1,2933 USD), was eine kurzfristige Erholung signalisiert. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit ca. 84.093.868.628 USD.

Der XRP-Kurs im Überblick

Der Kurs notiert knapp über dem EMA-20 (1,3747) und zeigt dennoch eine Sequenz aus tieferen Hochs und tieferen Tiefs seit dem Intraday-Hoch 1,4333 USD. Entscheidende Unterstützungen befinden sich bei 1,3505 USD und 1,2933 USD, Widerstände bei 1,4185 USD und 1,4333 USD. Solange XRP unter 1,4333 USD konsolidiert, bleibt die kurzfristige Marktlage neutral mit leichtem bärischen Bias.

Markt in “spürbarer Unsicherheit”

Der RSI liegt bei 48,00 und befindet sich damit im neutralen Bereich. Das Histogramm zeigt eine Abschwächung des Abwärtsdrucks und gibt Anlegern Hinweise auf eine kurzfristige Stabilisierung.

Du willst den Rabatt bei Bitcoin und Altcoins nutzen, aber auch in Edelmetalle investieren? Auf der Investmentplattform von Bitpanda kannst du tokenisierte Edelmetalle sicher und seriös kaufen.

Die aktuelle Breite der Bollinger-Bänder beträgt rund 0,1622 USD (Oberband minus Unterband), was eine moderat erhöhte Schwankungsbreite widerspiegelt. Der Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase mit stabiler, aber spürbarer Unsicherheit.

XRP-Prognose: So tief könnte der Kurs jetzt fallen

Die kurzfristige Prognose für XRP am 01.03.2026 bleibt neutral mit leichter bärischer Tendenz. Wichtige Unterstützungen liegen bei 1,3505 USD und 1,2933 USD; relevante Widerstände bei 1,4185 USD und 1,4333 USD.

XRP im neutralen Bereich

Ein nachhaltiger Schlusskurs über 1,4333 USD würde das bullishe Szenario eröffnen, ein Bruch unter 1,350 USD verstärkt den bärischen Ausblick. Das Fibonacci-Retracement signalisiert Abwärtstrend mit Referenzwert bei 1,4227 USD.

Empfohlenes Video Die 5 wichtigsten Trading-Indikatoren für Bitcoin & Krypto

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest. Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden