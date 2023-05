Aussagen wie “Der nächste Bull Run ist grün” oder “Mit CO₂-Tokenisierung lässt sich viel Geld verdienen” könnten in Zukunft immer öfter zu hören sein. Verantwortlich dafür ist der politische und gesellschaftliche Wille, eine Zukunft zu erschaffen, in der sich hohe Renditen und Nachhaltigkeit nicht mehr ausschließen. Etwas pathetischer ausgedrückt geht es um nichts Geringeres, als die Welt zu retten und dabei Kasse zu machen. Doch handelt es sich dabei nur um eine naive Illusion oder steckt doch mehr dahinter?

So ziemlich jeder dürfte schon mal über den Begriff ESG – Environmental Social Governance – gestolpert sein. Viele Investmentfonds werben damit, nur in Unternehmen zu investieren, die die genannten Nachhaltigkeitsstandards erfüllen. Neben einem grünen oder sozialen Gewissen versprechen sich viele Anlegerinnen und Anleger dadurch auch hohe Renditen. Schließlich werden Staaten auf der ganzen Welt nicht nur Milliarden, sondern Billionen an Euro und US-Dollar in den kommenden Jahren in diesen Transformationsprozess investieren. Angefangen von regenerativen Energien über neue Infrastrukturen bis hin zu neuen Formen des Recyclings. Entsprechend naheliegend ist es, als Investor auf dieses praktisch staatlich garantierte Marktwachstum zu setzen.

ReFi: Technologie und Innovation statt Verbot und Verzicht

Ein Begriff, der dabei die ESG-Thematik auf den Finanzsektor überträgt, ist Regenerative Finance (ReFi). Dieser Ansatz beruht auf der Idee, dass wir unsere Wirtschafts- und Finanzsysteme so gestalten sollten, dass sie nicht nur stabil und profitabel sind, sondern auch nachhaltig und umweltfreundlich. Anstatt um Verbote und Verzicht geht es bei ReFi vor allem um Technologie. Bietet diese doch einen großen Hebel, um die ökologischen und sozialen Herausforderungen unserer Zeit anzugehen. Neben künstlicher Intelligenz und dem Internet der Dinge ist es insbesondere die Blockchain-Technologie, die sich dabei den Begriff ReFi zu eigen gemacht hat.

Jetzt weiterlesen Erhalte Zugriff auf diesen Artikel und weitere exklusive Inhalte im aktuellen BTC-ECHO Magazin Jetzt weiterlesen