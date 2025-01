Bitcoin erklimmt erneut die wichtige psychologische Marke von 100.000 US-Dollar und die Altcoins ziehen mit. Am meisten von der Marktentwicklung haben innerhalb der Top 100 diese Woche Fartcoin, XDC und XRP profitiert. Was hinter ihrem Höhenflug steckt.

Fartcoin in die Top 100: 4,5 Prozent

Fartcoin hat es in die Riege der Top 100 Kryptowährungen geschafft. Mit einem Kurs von 1,38 US-Dollar und einer immer weiter steigenden Marktkapitalisierung von mittlerweile knapp 1,4 Milliarden US-Dollar macht der Solana Memecoin diese Woche ein Plus von 54,5 Prozent.

Erst am 3. Januar knackte der Coin sein Allzeithoch bei 1,59 US-Dollar. Seither ist der Kurs zunächst etwas eingebrochen, doch erholte sich diese Woche wieder stark und der Aufwärtstrend scheint sich fortzusetzen.

Möglicher Auslöser des dieswöchigen Anstiegs könnte der Kauf eines großen, bereits bekannten Wales sein. Krypto-Twitter (bzw. X) entgeht nichts: Spot on Chain bestätigt den Deal von satten 789.000 WIF-Token gegen 1,04 Millionen Fartcoins im Wert von zu der Zeit 1,15 Millionen US-Dollar. Es wäre nicht das erste Mal, dass derartige Wal-Trades einen starken Run auslösen, so möglicherweise auch hier.

FARTCOIN auf dem 7-Tages-Chart, Quelle: Coingecko

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest. Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden

XDC Network (XDC): 44,4 Prozent Wochenplus

Auch XDC Network (XDC) landet diese Woche zum zweiten Mal in Folge auf unserer Liste der Top-Coins. Erst letzte Woche stellte sich der Coin stark gegen den allgemeinen Abwärtstrend, diese Woche scheint der Coin noch grüner auf die gegenwärtig positive Marktstimmung zu reagieren: 44,4 Prozent Kursplus im Vergleich zur Vorwoche. Damit liegt der Coin nun nur noch 26,4 Prozent vom letzten Allzeithoch von 0,19 US-Dollar im Bullrun 2021 entfernt.

Die Bullen konnten damit ihr relevantes Kursziel bei 0,147 US-Dollar diese Woche übertreffen, was mittelfristig als wichtige Chartmarke diente. Damit scheint der Weg geebnet für neue Allzeithochs, sofern der Gesamtmarkt positiv gestimmt bleibt. Zur Zeit des Schreibens liegt der Kurs bei 0,14 US-Dollar, einer Marktkapitalisierung von starken 2,1 Milliarden US-Dollar und einem satten Handelsvolumen von 154 Millionen US-Dollar.

Das XDC Network bringt Unternehmen rund um den Globus zusammen, treibt die Tokenisierung realer Vermögenswerte voran und zählt beispielsweise niemand Geringeren als die Deutsche Telekom zu seinen Mitwirkenden.

XDC auf dem 7-Tages-Chart, Quelle: Coingecko

XRP mit 41,5 Prozent: Neues Allzeithoch nach sieben Jahren

Jahrelang hatte Ripple schwer zu kämpfen, doch nun scheint XRP nichts mehr im Weg zu stehen. Der Favorit der Finanzinstitute stiefelt diese Woche mit großen Schritten gen Norden und durchbricht damit zum ersten Mal sein Allzeithoch von vor sieben Jahren; zumindest auf Börsen wie Binance oder Kraken. Laut Coingecko muss der Kurs noch zur Zeit des Schreibens 3,5 Prozent machen, um das Top bei 3,40 US-Dollar zu durchbrechen. Aktuell liegt dieser bei 3,27 US-Dollar.

Der Kursanstieg wird unter anderem mit positiven Entwicklungen im Rechtsstreit zwischen Ripple und der SEC sowie politischem Rückenwind durch Donald Trump in Verbindung gebracht. So wird gemunkelt, dass XRP neben Solana und USDC als Krypto-Reserve eingeführt werden könnte. Für mehr Hintergrundinfos und die gesamte Marktübersicht lohnt sich ein Blick in unser Marktupdate.

Ob der Kurs weitere, neue Allzeithochs erklimmen kann, bleibt abzuwarten. Doch die Euphorie unter Ripple Besitzern ist deutlich zu spüren. Wer erfahren möchte, welche Chartmarken jetzt entscheidend sind und wie es mit XRP weitergehen könnte, findet alle Details in unserer aktuellen technischen Analyse.

XRP auf dem 7-Tages-Chart, Quelle: Coingecko