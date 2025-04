In diesem Artikel erfährst du: Wie es zu dem Crash von Mantra kommen konnte

Welche Erklärungen der CEO abgibt

Ob der Crash für Mantra (OM) das Ende bedeutet

Bei Mantra denkt man eigentlich erstmal an Ruhe, Harmonie, einen meditativen Moment der Ausgeglichenheit – und nicht an Crash, Chaos oder Katastrophe. Ist vom gleichnamigen Krypto-Projekt die Rede, assoziiert man aber in Zukunft wohl eher das. Einen Kollaps, wie er sich bei Mantra ereignete, sieht man schließlich selbst am Krypto-Markt nicht alle Tage. Wie von Zauberhand waren Milliarden US-Dollar auf einen Schlag vernichtet, die Kryptowährung OM um 90 Prozent gecrasht. Und alle Welt fragte sich danach: Wie konnte das passieren? Antworten gibt es inzwischen einige, zufriedenstellende aber nicht. Und immer mehr rückt Mantra mitsamt CEO John Patrick Mullin selbst ins Fadenkreuz. Denn so viel scheint bisher klar: Bei Mantra wird die Wahrheit gerne mal gebogen.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.