Gold, Geldpolitik, Krypto 

Goldpreis 2026: Warum sich hier entscheidet, ob Bitcoin gewinnt oder verliert

Zentralbanken kaufen Gold wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Gleichzeitig hoffen Krypto-Investoren auf den nächsten Bitcoin-Zyklus. Doch 2026 könnte zeigen, welches Asset wirklich vom globalen Systemstress profitiert – und warum beide enger zusammenhängen, als viele denken.

Maximilian Wauer
Bitcoin-Kurs85,564.00 $-4.49 %
Beitragsbild: picture alliance

 Gold bleibt der sichere Hafen, doch 2026 könnte Bitcoin die Rendite liefern. Welche Rolle Zinsen, Liquidität und tokenisiertes Gold spielen.

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Gold 2026 stabil bleibt, aber kaum überrascht
  • Warum Bitcoin 2026 das bessere Rendite-Asset sein könnte.
  • Tokenisiertes Gold vs. Bitcoin: Wer gewinnt die "digitale Safe-Haven"-Frage?
  • Die entscheidende Asset-Allocation-Frage für Anleger.

Gold erlebt ein Comeback – leise, aber entschlossen. Während sich die Aufmerksamkeit vieler Anleger auf KI-Aktien, Bitcoin-ETFs und Tech-Giganten richtet, kaufen Zentralbanken so viel Gold wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Gleichzeitig hoffen Krypto-Investoren auf den nächsten großen Bitcoin-Zyklus. Doch 2026 könnte zum Wendepunkt werden – für Gold, für Bitcoin und für das globale Geldsystem. Die entscheidende Frage lautet nicht: Gold oder Bitcoin? Sondern: Welches Asset profitiert im nächsten Systemstress und unter welchen Bedingungen?

