In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Gold 2026 stabil bleibt, aber kaum überrascht
- Warum Bitcoin 2026 das bessere Rendite-Asset sein könnte.
- Tokenisiertes Gold vs. Bitcoin: Wer gewinnt die "digitale Safe-Haven"-Frage?
- Die entscheidende Asset-Allocation-Frage für Anleger.
Gold erlebt ein Comeback – leise, aber entschlossen. Während sich die Aufmerksamkeit vieler Anleger auf KI-Aktien, Bitcoin-ETFs und Tech-Giganten richtet, kaufen Zentralbanken so viel Gold wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Gleichzeitig hoffen Krypto-Investoren auf den nächsten großen Bitcoin-Zyklus. Doch 2026 könnte zum Wendepunkt werden – für Gold, für Bitcoin und für das globale Geldsystem. Die entscheidende Frage lautet nicht: Gold oder Bitcoin? Sondern: Welches Asset profitiert im nächsten Systemstress und unter welchen Bedingungen?
