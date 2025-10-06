App herunterladen
Nach Allzeithoch Geht die Bitcoin-Rallye erst los? Das sagen die On-Chain-Indikatoren

Bitcoin klettert auf ein Rekordhoch von über 125.000 US-Dollar. On-Chain-Indikatoren deuten darauf hin, dass die Rallye noch nicht am Ende ist.

In diesem Artikel erfährst du:

  • Was aktuelle Daten über das Marktumfeld von Bitcoin verraten
  • Warum jetzt attraktive Einstiegsgelegenheiten für Anleger bestehen könnten
  • Welche Strategien Anleger in der aktuellen Phase nutzen können
  • Welche Faktoren das langfristige Kurspotenzial von Bitcoin stützen
  • Wie realistisch Kursziele von bis zu 3 Millionen US-Dollar sind

Am Samstagmorgen überschritt Bitcoin erstmals die Marke von 125.000 US-Dollar und markierte damit ein neues Allzeithoch. Mit dem Sprung auf ein neues Rekordniveau rückt die Frage in den Vordergrund, ob die Aufwärtsbewegung weiter anhält oder ob der Markt bereits seinen Höhepunkt gesehen hat. Orientierung bieten etablierte On-Chain-Kennzahlen, die Aufschluss über die aktuelle Marktverfassung geben.

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
