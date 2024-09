In diesem Artikel erfährst du: Welche Rolle Ethereum noch am Krypto-Markt spielt

Warum sich das Sentiment um ETH trübt

Was Anleger nach wie vor bullish stimmen sollte

Ob Ethereum in diesem Zyklus noch Wachstumspotenzial hat

Nokia, Blockbuster, Blackberry – alle drei Unternehmen dienen Investoren heute als lehrreiches Beispiel dafür, wie man die eigene Vormachtstellung in seiner Branche verspielt. Die daraus gewonnenen Lehren lassen sich auch auf den noch jungen Krypto-Sektor übertragen.

Und Kryptos zweitgrößtem Projekt, Ethereum, dürften diese Gedanken an die verdammten Geister der Geschäftswelt zuletzt besonders heimsuchen. Trotz ETF-Launch und der eigentlich dominanten Marktstellung gilt ETH derzeit nämlich als Underperformer dieses Zykluses. Und sieht sich zunehmend von innovativeren Konkurrenten bedroht. Ist es also an der Zeit, die Rolle Ethereums zu überdenken?

