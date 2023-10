Rund 3,4 Milliarden US-Dollar an verschiedenen Kryptowährungen konnten Insolvenzverwalter im Jahr nach dem FTX-Kollaps retten. Nach einem Gerichtsurteil im September will man diese nun verkaufen. Das Ziel: Kunden mit den Erlösen entschädigen. Bis zu 90 Prozent der verlorenen Gelder könnten so wieder ihre rechtmäßigen Besitzer erreichen. Dafür muss FTX jedoch das “bestmögliche Ergebnis” erzielen, wie das Insolvenzgericht vorgibt. Sprich: Mit den Verkäufen hohe Erlöse einfahren und am besten ohne die jeweiligen Kryptos unter dem Verkaufsdruck einbrechen zu lassen.

Es war daher zu erwarten, dass die Verantwortlichen auf eine Rallye am Markt warten, um in die Stärke hinein zu verkaufen. Wie On-Chain-Daten zeigen, scheint genau das im Zuge von Bitcoins Sprung auf die 35.000 US-Dollar Marke geschehen zu sein. Große Mengen diverser Altcoins sind in den letzten Tagen offenbar von FTX-Wallets auf Krypto-Börsen geflossen. Unter den vermutlich abgestoßenen Token sind logischerweise die stärksten Altcoin-Performer, Solana und Chainlink. Was sind die Auswirkungen auf die jeweiligen Coins und den gesamten Krypto-Markt? Und folgen weitere Verkäufe?

