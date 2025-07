Ethereum zieht an, die Bitcoin-Dominanz fällt, die US-Politik hilft mit: Alles deutet auf eine neue Altseason hin. Ob sie kommt – und wie lange sie bleibt.

In diesem Artikel erfährst du: Warum der nächste Altcoin-Zyklus schneller vorbei sein könnte, als viele denken

Welche Rolle die US-Politik dabei genau spielt

Was ein möglicher FED-Personalwechsel für den Krypto-Markt bedeutet

Was passiert, wenn Krypto-Zirkus und Politik-Theater aufeinandertreffen? Eine Woche voller Glanz, Wahnsinn und Gerüchte – die groß angekündigte “Crypto Week”. Unterhaltsam war sie auf jeden Fall: Bitcoin-Allzeithoch, ETH-Revenge-Rallye, ein Kongress-Abstimmungsritt auf der Rasierklinge und ein weiteres Schattenboxen zwischen Trump und Fed-Chef Powell. Was will man mehr? Eine Altseason zum Ausklang wäre vielleicht noch nicht schlecht. Auf diese dürfen wir uns jetzt aber angeblich auch freuen. Nein, wirklich!

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.