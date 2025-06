Finanz-News Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden

Wieso die neusten Schätzungen zum US-Bruttoinlandsprodukt die Kurse von Bitcoin und den Altcoins beeinflussen könnten

Warum die neusten PCE-Kerninflationsdaten einen Einfluss auf die kommenden US-Notenbanksitzungen haben dürften

Wieso Anleger auf die finalen Zahlen zur Inflationserwartung der US-Privathaushalte schauen

Bitcoin (BTC) hat eine weitere volatile Handelswoche hinter sich. Nachdem sich der BTC-Kurs zu Wochenbeginn erholen konnte, sorgten hawkishe Aussagen des Notenbank-Vorsitzenden Powell sowie eine Eskalation im Konflikt zwischen Israel und dem Iran in der zweiten Wochenhälfte für deutliche Kursrückgänge. Die Krypto-Leitwährung rutschte unter die psychologisch relevante Marke von 100.000 US-Dollar ab und beendete die Handelswoche mehr als fünf Prozent tiefer. Die überwiegende Mehrheit des Altcoin-Sektors verzeichnete ebenfalls signifikante Kursabschläge. Welche relevanten Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten, verrät dieser Überblick.

