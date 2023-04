Am 3. und 4. Mai 2023 findet in Zürich die 24. Ausgabe der größten Schweizer Finanzmesse statt. Alle Infos zur Finanz 23.

Am 3. und 4. Mai 2023 ist es wieder so weit und die Finanz 23 öffnet ihre Tore für die Besucher. Die 24. Ausgabe der größten Schweizer Finanzmesse findet in der Halle 550 in Zürich Oerlikon statt. Die Finanz 23 richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger wie etwa Vermögensverwalter, Private Banker, Family Offices, Versicherungen oder Pensionskassen.

Unter dem Motto “Zeitenwende“ bringt die Finanz 23 traditionelle Asset Management Unternehmen mit jungen Unternehmen aus der Krypto-, Blockchain- und Fintech-Welt zusammen und bietet über 80 Vorträge, darunter Roundtables, Fachpanels, Ausbildungsseminare, Key-Note-Speeches und Ausstellervorträge mit Top-Referenten. Wie gewohnt werden hochkarätige Vertreter aus Wirtschaft, Finanz, Forschung, Wissenschaft und Politik zugegen sein. Im Open Forum werden Themen rund um Krypto, Blockchain und Fintech diskutiert.

Erweitertes Online-Angebot

Die Finanzmesse hat Ihr Engagement auch online ausgebaut. Alle Fachpanels, einige Aussteller-Referate und Krypto-Panels sind auf YouTube zu finden. Weiter wurden alle Roundtables, Fachpanels, Krypto-Panels und Aussteller-Vorträge auditiv aufgenommen. Diese Aufnahmen werden regelmäßig auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music und Google Podcasts veröffentlicht.

Das detaillierte Programm und Information finden Sie unter www.finanzmesse.ch oder auf LinkedIn oder Twitter.

Event Details

Datum: 03. – 04.05.2023

Adresse: Halle 550, Ricarda-Huch-Strasse, 8050 Zürich Oerlikon

Link: Zur Veranstaltung

Tickets: Zu den Tickets