App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Das Event des Jahres
Sichere dir jetzt dein Ticket!
3.84 T $
Bitcoin-Kurs108,471.00 $-0.09%
Ethereum-Kurs4,462.96 $2.53%
XRP-Kurs2.81 $0.69%
Cardano-Kurs0.822159 $1.28%
Solana-Kurs203.13 $1.85%
Dogecoin-Kurs0.217718 $1.36%
BNB-Kurs860.81 $0.57%
Polkadot-Kurs3.80 $1.29%
IOTA-Kurs0.192116 $1.01%
Official Trump-Kurs8.49 $1.66%
TRON-Kurs0.342828 $1.27%
Stellar-Kurs0.358384 $1.42%

Token vor "gigantischer" Bewertung “Extremes Wachstum”: Auf diese Altcoins setzen professionelle Krypto-Investoren

Altcoins sind oft Spielwiese für Spekulanten – professionelle Investoren hingegen setzen auf eine fundamentale Bewertung der Token.

Johannes Dexl
Teilen
Ethereum-Kurs4,462.96 $2.53 %
Bitcoin kaufen
Physische Darstellungen verschiedener Kryptowährungen, darunter Bitcoin, Ethereum und Binance Coin, ruhen auf einem digitalen Bildschirm, der die Marktdaten von Krypto-Insider anzeigt - perfekt, um Ihr Altcoin-Portfolio zu präsentieren.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Auch abseits von Bitcoin lauern einige attraktive Investments auf dem Krypto-Markt

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Coins auf eine "gigantische Bewertung" steigen könnten
  • Was nach Ansicht von F5 Crypto ein "Riesenfehler" ist
  • Welche Token indirekt von Altcoin-Treasuries profitieren werden
  • Wieso man von bestimmten Coins besser die Finger lassen sollte

Auf dem meist von Hype und Narrativen getriebenen Altcoin-Markt findet die Fundamentalanalyse oft nur wenig Beachtung. Aktuell zeichnet sich jedoch ein Trend zu umsatzstarken DeFi-Projekten wie Hyperliquid und Ethena ab. Diese Outperformer inmitten der zahllosen und teils irreführenden Metriken frühzeitig zu identifizieren, ist für Privatanleger allerdings meist schwierig. Wir haben daher die Krypto-Investmentfirmen gefragt, auf welche Sektoren und Token sie aktuell setzen.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Inkl. Gratis Prämie im Wert von bis zu 69,- EUR (Bitcoin-Miner, Steuertool, Sammlermünze, Wallet)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Verschiedene physische Krypto-Coins, darunter Ethereum, Dogecoin, Ripple, Litecoin und Bitcoin
"Solo-Mining kann im Einzelfall lohnend sein"Solo-Mining: Diese Altcoins lohnen sich 2025 besonders
Eine Monero-Münze wird prominent vor mehreren anderen Münzen angezeigt, mit einem roten, schwankenden Graphen im unscharfen Hintergrund, der die Dynamik des Kryptomarktes von Monero hervorhebt.
XMR im ZangengriffDie zweifelhafte Zukunft von Monero
Bitcoin Treasury
Michael Saylors Strategy und seine NachahmerBitcoin Treasuries: So könnten 100 Unternehmen einen Crash auslösen
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Story
7.91 $
21.43%
POL (ex-MATIC)
0.279337 $
13.79%
Flare
0.022116 $
4.43%
KuCoin
14.49 $
3.53%
Bonk
0.000023 $
2.87%
Chainlink
23.76 $
2.85%
Kelp DAO Restaked ETH
4,688.50 $
2.76%
Wrapped stETH
5,408.77 $
2.71%
Liquid Staked ETH
4,823.62 $
2.71%
Renzo Restaked ETH
4,716.53 $
2.67%
Cronos
0.286410 $
-9.82%
Provenance Blockchain
0.026210 $
-3.25%
Pi Network
0.363597 $
-2.07%
NEXO
1.23 $
-1.82%
Mantle
1.17 $
-1.43%
Pepe
0.000010 $
-0.66%
Pudgy Penguins
0.029587 $
-0.66%
Internet Computer
4.82 $
-0.61%
Ethena
0.656682 $
-0.54%
Gate
16.95 $
-0.42%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren