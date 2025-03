Der Kurs schwächelt, die Nachfrage sinkt: Ethereum kommt nicht aus dem Formtief. Dabei hat kaum eine andere Blockchain so hohe Marktanteile. Das könnte sich noch auszahlen.

In diesem Artikel erfährst du: Warum Ethereum momentan in einer Krise steckt

Welche Entwicklungen Sorgen bereiten – und welche Hoffnung machen

Weshalb ein Comeback wahrscheinlich ist

Ether-Anleger brauchten zuletzt starke Nerven. Selbst im Bullenmarkt fuhr Ether eher mit angezogener Handbremse. Und das, obwohl es nach wie vor kein vorbei an dem Smart-Contract-Pionier gibt. Sämtliche Nischen-Märkte, von RWA bis DeFI, werden nach wie vor von Ethereum dominiert. Dass sich das ändert, scheint trotz starker Konkurrenz zumindest zeitnah auch nicht absehbar. Doch davon kaufen kann man sich wenig. Ethereum steckt weiter tief in einer Krise. Wo es momentan hakt, wieso Ethereum vergleichsweise mager performt – und warum der Motor wieder in Gang kommen könnte.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.