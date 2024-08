In diesem Artikel erfährst du: Wieso die geringe ETF-Nachfrage deutlich auf den Ether-Kurs drückt

Welche Kursmarken die zweitgrößte Kryptowährung nun überwinden muss, um sich aus dem Bärenmarkt zu befreien

Welche Kursziele bei einer erneuten Kursschwäche von Ethereum angelaufen werden könnten

Die Kursentwicklung von Ethereum seit Einführung der Ethereum-ETFs muss als enttäuschend bezeichnet werden. Zunächst konnte sich die zweitgrößte Kryptowährung in Folge des massiven Abverkaufs in der Vorwoche um rund 25 Prozent erholen. In der Folge initiierte ETH damit eine bemerkenswerte Kurserholung an der Supportmarke um 2.118 US-Dollar. Allerdings zeichnen Abflüsse von 401 Millionen US-Dollar seit ETF-Handelsaufnahme ein bearishes Bild. Zum Vergleich, die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) konnte im gleichen Zeitraum Zuflüsse von rund 1,4 Milliarden US-Dollar verzeichnen. Mit aktuell 2.670 US-Dollar handelt der größte Altcoin nach Marktkapitalisierung trotz der jüngsten Gegenbewegung weiterhin deutlich unterhalb seines 20-Tage-Durchschnitts (EMA20).

Wie ist die Wahrscheinlichkeit einer anhaltenden Kurserholung mit Blick auf die statistisch bearishen Handelsmonate August und September charttechnisch zu bewerten? Und welche Kursniveaus auf der Unterseite und Oberseite gilt es in den kommenden Tagen kurz- und mittelfristig zu beachten? Das und mehr in der Kursanalyse.

