App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
3.05 T $
Bitcoin-Kurs86,060.00 $-1.58%
Ethereum-Kurs2,825.58 $-4.12%
XRP-Kurs1.87 $-2.82%
BNB-Kurs842.85 $-3.06%
Solana-Kurs122.62 $-3.92%
TRON-Kurs0.278970 $-0.65%
Dogecoin-Kurs0.126678 $-3.99%
Cardano-Kurs0.368722 $-4.59%
Zcash-Kurs381.16 $-6.03%
Hyperliquid-Kurs24.53 $-8.95%
Chainlink-Kurs12.31 $-4.79%
Kursanalyse 

Ethereum: Warum dem Altcoin neue Verlaufstiefs drohen könnten

Das Chartbild von Ethereum (ETH) droht sich nach einem Fehlausbruch auf der Oberseite weiter einzutrüben. Gelingt keine Stabilisierung oberhalb der 3.000 US-Dollar, drohen neue Verlaufstiefs!

Stefan Lübeck
Teilen
Ethereum-Kurs2,825.58 $-4.12 %
Bitcoin kaufen
Eine silberne Ethereum-Münze mit dem Ethereum-Logo und dem eingravierten Wort "Ethereum" ruht auf einer strukturierten rotbraunen Holzoberfläche.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Kryptowährung Ethereum (ETH) kann sich nicht aus dem Abwärtsstrudel befreien

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wieso den Ethereum-Bullen nach einem verfehlten Ausbruch die Zeit davon läuft
  • Weshalb die kommenden Handelstage eine Vorentscheidung liefern könnte
  • Warum die 50-Tagelinie (EMA50) nun als zentrale Widerstandsmarke fungiert

Ethereum (ETH) kann sich weiterhin nicht nachhaltig gen Norden befreien. Auf den zwischenzeitlichen Kursanstieg in der Vorwoche folgte ein erneuter Rücksetzer bis an das untere Bollinger-Band im Tageschart. Eine anhaltende Kursschwäche in den nächsten Tagen könnte den größten Altcoin zurück in Richtung Vormonatstiefs wegbrechen lassen. Welche Widerstandslevels zeitnah zurückerobert werden müssen, um die Gefahr neuer Verlaufstiefs zu bannen, verrät die neuste Kursanalyse.

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Bitcoin-Münze hängt an einem Weihnachtsbaum
Bitcoin aktuellBitcoin-Prognose: So wahrscheinlich ist eine BTC-Weihnachtsrallye
Michael Saylor
Strategiewechsel unter der LupeVorzugsaktien statt Wandelanleihen: Mutiert Bitcoin-Gigant Strategy zum Schneeballsystem?
Eine Solana-Kryptowährungsmünze steht aufrecht vor gestapelten Münzen, wobei die Solana-Finanzcharts im unscharfen Hintergrund zu sehen sind.
Solana im StresstestKurs schwächelt, Fundament im Umbau: Solanas schwierigste Phase
Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Midnight
0.065304 $
10.78%
Provenance Blockchain
0.031446 $
5.98%
Canton
0.075323 $
5.89%
Tether Gold
4,338.77 $
0.82%
MemeCore
1.63 $
0.67%
PAX Gold
4,352.78 $
0.66%
Pi Network
0.197879 $
0.40%
sUSDS
1.08 $
0.38%
Ethena USDe
1.00 $
0.09%
syrupUSDC
1.14 $
0.09%
LEO Token
7.08 $
-21.73%
Pump.fun
0.002085 $
-10.39%
Bittensor
237.88 $
-9.27%
Hyperliquid
24.53 $
-8.95%
Ethena
0.204162 $
-6.79%
Arbitrum
0.187020 $
-6.67%
NEAR Protocol
1.49 $
-6.45%
Kaspa
0.042194 $
-6.43%
Zcash
381.16 $
-6.03%
Internet Computer
2.92 $
-5.30%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren