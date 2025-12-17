Das Chartbild von Ethereum (ETH) droht sich nach einem Fehlausbruch auf der Oberseite weiter einzutrüben. Gelingt keine Stabilisierung oberhalb der 3.000 US-Dollar, drohen neue Verlaufstiefs!

Ethereum: Warum dem Altcoin neue Verlaufstiefs drohen könnten

Ethereum: Warum dem Altcoin neue Verlaufstiefs drohen könnten

In diesem Artikel erfährst du: Wieso den Ethereum-Bullen nach einem verfehlten Ausbruch die Zeit davon läuft

Weshalb die kommenden Handelstage eine Vorentscheidung liefern könnte

Warum die 50-Tagelinie (EMA50) nun als zentrale Widerstandsmarke fungiert

Ethereum (ETH) kann sich weiterhin nicht nachhaltig gen Norden befreien. Auf den zwischenzeitlichen Kursanstieg in der Vorwoche folgte ein erneuter Rücksetzer bis an das untere Bollinger-Band im Tageschart. Eine anhaltende Kursschwäche in den nächsten Tagen könnte den größten Altcoin zurück in Richtung Vormonatstiefs wegbrechen lassen. Welche Widerstandslevels zeitnah zurückerobert werden müssen, um die Gefahr neuer Verlaufstiefs zu bannen, verrät die neuste Kursanalyse.

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool) Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.