Ethereum konnte seine Position als größtes Smart-Contract-Protokoll souverän verteidigen. Ein neues Rekordhoch an ETH deutet auf ein erfolgreiches Jahr 2024 hin.

ETH in Smart Contracts auf Rekordhoch

Im Jahr 2023 hat Ethereum mit Einnahmen von 2,4 Milliarden US-Dollar seine Position als profitabelste Blockchain der Welt weiter gefestigt. Trotz Ordinals-Hype kommt Bitcoin im Vergleich auf nicht einmal die Hälfte (739 Millionen US-Dollar). Tron, mit seinen auf Stablecoin-Transaktionen fokussierten Aktivitäten, erreichte den zweiten Platz mit 972 Millionen Dollar.

Die Zahlen verdeutlichen, dass Ethereum nicht “nur” eine Kryptowährung ist, sondern eine umfangreiche Plattform darstellt, die durch ihre vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von Smart Contracts über Finanzen bis hin zu digitalen Sammlerstücken die reale Blockchain-Wirtschaft vorantreibt.

Einnahmen der größten Blockchain-Netzwerke seit Januar 2023. Quelle: TokenTerminal

Etheruem: Smart-Contract-Marktdominanz bleibt stabil

Auch Ethereums Dominanz im Smart-Contract-Sektor bleibt stabil – trotz des Hypes um “schnellere” Plattformen wie Solana und Avalanche. Die aktuellen Daten zeigen, dass Ethereum nicht an Marktanteilen verliert, sondern seine Position sogar zu festigen scheint. Dies wird teilweise durch das Wachstum der Layer-2-Lösungen (“Others” im Chart) unterstützt, die eine Erweiterung des ETH-Ökosystems darstellen.

Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattformen im zeitlichen Verlauf. Quelle: Blockchaincenter

Neue Wettbewerber scheinen hingegen lediglich ältere Plattformen wie Cardano, BNB und EOS abzulösen, statt Ethereum zu verdrängen. Dies widerlegt das Narrativ eines nachlassenden ETH-Ökosystems und deutet darauf hin, dass Ethereum als Ökosystem durch seine Innovationskraft und die zunehmende Integration von Layer-2-Lösungen die Führungsposition im Bereich der Smart Contracts souverän verteidigt.

Rekordhoch an ETH in Smart Contracts

Die Menge an ETH, die in Smart Contracts eingeschlossen ist, hat kürzlich ein historisches Hoch erreicht, mit knapp 34 Prozent des gesamten ETH-Angebots. Diese Entwicklung ist ein deutlicher Indikator für das wachsende Vertrauen in die dezentralisierte Infrastruktur von Ethereum und die zunehmende Nutzung von dApps und anderen ETH-basierten Dienstleistungen.

Anzahl aller Ethereum in Smart Contracts in Prozent I Quelle: Glassnode

Das Rekordhoch spiegelt die Stärke des Ökosystems wider und bekräftigt die Rolle von Ethereum als größte Plattform für dezentralisierte Anwendungen und Smart Contracts. Mit einem stetigen Zuwachs an ETH in Smart Contracts scheint sich der Trend zur Dezentralisierung und zur Schaffung von Wert durch innovative Blockchain-Anwendungen fortzusetzen.

Was man über den Layer-2-Sektor bei Ethereum wissen sollte und wie es um die Kryptowährung generell steht, erfahrt ihr im neuen BTC-ECHO Ethereum Report.