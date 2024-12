Ethereum überzeugt die Großanleger. Der Anteil an ETH, der von Walen gehalten wird, hat sich im letzten Jahr nämlich von rund 35 auf über 43 Prozent erhöht. Noch nie machten diese als “Smart Money” geltenden Großanleger einen so großen Teil des Marktes aus. Die Gewichtung von Retail-Investoren hat über diesen Zeitraum entsprechend abgenommen. Dies kann als bullisch interpretiert werden, da viele “Paper Hands” dem negativen Sentiment um ETH scheinbar gefolgt und nun abgeschüttelt worden sind.

Kommt die erwartete Rotation hin zu ETH, werden Privatanleger ihre aktuell geringe ETH-Exposure aufstocken wollen, was sich bereits nach der jüngsten Rallye abzeichnet. So nahm die Anzahl der Anleger, welche ihre ETH in den letzten 30 Tagen gekauft haben, um mehr als 26 Prozent zu. Auch Krypto-Wale stocken ihre ETH-Bestände laut Daten von Santiment bereits seit Oktober noch stärker auf. Ein knapper werdendes Angebot durch zunehmende Akkumulation ist nicht selten ein Vorbote steigender Kurse.

Wale stocken ihre ETH-Bestände weiter auf. Quelle: Santiment

Viele Marktbeobachter halten die Aktivitäten der vermögenden Wale für aufschlussreich, da sie als profilierte Investoren angesehen werden. Zwar sind Bewegungen der Wallets einzelner Wale meist nicht das beste Indiz für die weitere Kursentwicklung. Verhält sich das Gros dieser Anleger unisono, dürfte dies jedoch tatsächlich von großer Bedeutung sein und eine Signalwirkung für die weitere Kursentwicklung haben. Die Hoffnung von ETH-Anlegern auf eine Kursrallye wird also durch die bullische Einschätzung der Großanleger nun weiter genährt.

Unter die ETH-Großanleger mischt sich jetzt auch zunehmend kein Geringerer als der designierte US-Präsident und Krypto-Enthusiast Donald Trump. Sein DeFi-Projekt World Liberty Financial hat neben weiteren Token jüngst ETH gekauft. Jedoch ist für eine ganzheitliche Betrachtung und Einschätzung des Kurspotenzials der zweitgrößten Kryptowährung ein Blick auf weitere Daten notwendig. Die Analyse solcher Metriken lest ihr im neuen Ethereum Report. Dort erfahrt ihr:

Warum ETH jetzt in den Fokus vieler Anleger rückt

Welche Indikatoren einen weiteren Kursanstieg signalisieren

Wie hoch Ether noch steigen könnte