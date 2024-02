Jüngste Daten von CryptoQuant zeigen, dass die Ethereum-Staking-Rate auf ein neues Allzeithoch geklettert ist. Ein Viertel aller Ether sind somit mittlerweile im Staking. Diese Entwicklung ist ein klares Zeichen für das starke Vertrauen, das Investoren in die Blockchain setzen.

Die kontinuierliche Verbesserung und Skalierung von Ethereum, insbesondere durch die Integration von DeFi-Protokollen wie EigenLayer, stärkt somit die Attraktivität des Stakings. Die hohe Beteiligung der Hodler signalisiert ihren festen Entschluss, zur Sicherheit und trägt somit direkt zum Erfolg des Netzwerks beizutragen.

Gesamtwert aller gestakten ETH erreicht Allzeithoch

Drückt man den vorangegangenen Chart in US-Dollar aus, ist dieser ein beispielloses Zeugnis des Vertrauens und der Stabilität, die Anleger derzeit in die Ethereum-Blockchain setzen. So hat der Gesamtwert aller gestakten ETH ein neues Allzeithoch erreicht. Die Marke von rund 30 Milliarden US-Dollar stellt zudem einen weiteren Meilenstein in der Geschichte von Ethereum dar.

Der Anstieg reflektiert nicht nur das wachsende Interesse am Staking angefeuert durch den Restaking-Hype, sondern auch die Zuversicht in die langfristigen Aussichten der Smart-Contract-Plattform.

Was du über EigenLayer und Restaking wissen solltest. Und wie es um ETH generell steht, erfahrt ihr im aktuellen BTC-ECHO Ethereum Report.