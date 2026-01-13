Ethereum hält sich über der 3.000 US-Dollarmarke, doch der ETH-Kurs wirkt richtungslos. Wie es laut On-Chain-Daten jetzt weitergeht.

Ethereum-Kurs vor der Entscheidung: Neue Stärke oder fataler Trendbruch?

In diesem Artikel erfährst du: Warum Ethereum aktuell Schwierigkeiten hat, die Zone über 3.300 US-Dollar zu überwinden

Wo die zentrale Unterstützungszone für den Ether-Kurs liegt

Was Short-Term-Holder-Daten über möglichen Verkaufsdruck verraten

Der Ethereum-Kurs notiert bei rund 3.100 US-Dollar und befindet sich weiterhin in einer ausgeprägten Konsolidierungsphase. Nach der starken Korrektur vom Hoch bei rund 4.950 US-Dollar im Oktober war ETH zeitweise bis auf knapp 2.500 US-Dollar gefallen. Seitdem konnte sich der Kurs zwar deutlich erholen, doch der Aufwärtsimpuls verlor rasch an Dynamik. On-Chain-Daten zeichnen vor diesem Hintergrund ein differenziertes Bild aus langfristiger struktureller Stabilität und kurzfristigen Belastungsfaktoren. Was der zweitgrößten Kryptowährung jetzt bevorsteht.

