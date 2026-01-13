App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Starte mit 3 Mio. PEPE
Jetzt bei Bitvavo anmelden und Bonus sichern
3.22 T $
Bitcoin-Kurs92,958.00 $1.70%
Ethereum-Kurs3,161.00 $1.35%
XRP-Kurs2.08 $-0.24%
BNB-Kurs913.93 $1.30%
Solana-Kurs142.46 $0.66%
TRON-Kurs0.301751 $1.40%
Dogecoin-Kurs0.140878 $2.06%
Cardano-Kurs0.400823 $2.06%
Zcash-Kurs388.72 $-3.31%
Hyperliquid-Kurs24.40 $4.47%
Chainlink-Kurs13.47 $1.98%
On-Chain-Analyse 

Ethereum-Kurs vor der Entscheidung: Neue Stärke oder fataler Trendbruch?

Ethereum hält sich über der 3.000 US-Dollarmarke, doch der ETH-Kurs wirkt richtungslos. Wie es laut On-Chain-Daten jetzt weitergeht.

Louis Blümlein
Teilen
Ethereum-Kurs3,161.00 $1.35 %
Bitcoin kaufen
Eine physische Darstellung einer Ethereum-Münze wird zwischen anderen Münzen platziert, wobei ein digitales Finanzdiagramm mit grünen und rosafarbenen Kerzenleuchtern im unscharfen Hintergrund die Präsenz von Ethereum auf dem Kryptomarkt hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Für Ethereum beginnt das neue Jahr ambivalent

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Ethereum aktuell Schwierigkeiten hat, die Zone über 3.300 US-Dollar zu überwinden
  • Wo die zentrale Unterstützungszone für den Ether-Kurs liegt
  • Was Short-Term-Holder-Daten über möglichen Verkaufsdruck verraten

Der Ethereum-Kurs notiert bei rund 3.100 US-Dollar und befindet sich weiterhin in einer ausgeprägten Konsolidierungsphase. Nach der starken Korrektur vom Hoch bei rund 4.950 US-Dollar im Oktober war ETH zeitweise bis auf knapp 2.500 US-Dollar gefallen. Seitdem konnte sich der Kurs zwar deutlich erholen, doch der Aufwärtsimpuls verlor rasch an Dynamik. On-Chain-Daten zeichnen vor diesem Hintergrund ein differenziertes Bild aus langfristiger struktureller Stabilität und kurzfristigen Belastungsfaktoren. Was der zweitgrößten Kryptowährung jetzt bevorsteht.

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das Bild zeigt einen Mann und eine Bitcoin-Münze
Schutz vor BörsenrisikenHardware Wallet statt Börse: Wer kontrolliert dein Geld?
Das Hyperliquid-Logo in Form einer Münze
Abkehr von BuybacksAltcoins am Abgrund: Warum auch Token-Rückkäufe Krypto-Investoren nicht retten können
Ein Bild von Elon Musk
Zwischen Milliarden, Memes und MachtElon Musk: Wie Krypto-affin ist der reichste Mensch der Welt?
Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Story
3.73 $
30.74%
Monero
685.55 $
19.66%
Internet Computer
3.64 $
15.36%
World Liberty Financial
0.179858 $
8.69%
Pump.fun
0.002603 $
7.75%
Aptos
1.89 $
7.01%
Polkadot
2.20 $
6.24%
Canton
0.149228 $
5.89%
NEAR Protocol
1.80 $
5.48%
Sky
0.059543 $
5.44%
Midnight
0.066113 $
-3.50%
Zcash
388.72 $
-3.31%
Provenance Blockchain
0.021924 $
-3.10%
MemeCore
1.65 $
-2.56%
Bitcoin Cash
608.63 $
-1.46%
Render
2.39 $
-1.42%
Litecoin
76.48 $
-0.97%
POL (ex-MATIC)
0.153946 $
-0.72%
Bittensor
285.15 $
-0.70%
Tether Gold
4,600.91 $
-0.42%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren