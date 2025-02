In diesem Artikel erfährst du: Weshalb die nachhaltige Aufgabe der 200-Tage-Linie das Chartbild deutlich eingetrübt hat

Welche Marken die Bullen nun zwingend verteidigen müssen, um einen Absturz zu verhindern

Warum die neusten Quartalszahlen von Nvidia den Kursverlauf in den kommenden Wochen maßgeblich beeinflussen dürften

Ethereum (ETH) gerät nach einer gescheiterten Erholungsrallye in den letzten Handelswochen seit Wochenbeginn erneut unter Druck und rutschte in den letzten 24 Stunden unter die Unterstützungszone zwischen 2.631 US-Dollar und 2.607 US-Dollar ab. In der Folge korrigierte der Ether-Kurs bis an die wichtige horizontale Unterstützung bei 2.345 US-Dollar. Neben einem neuen 3-Monatstief der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) dürfte vor allem der deutliche Abverkauf im US-Technologiesektor für Abgabedruck gesorgt haben. Im Zuge des jüngsten Abverkaufs kam es zu weiteren Long-Liquidationen von mehr als 300 Millionen US-Dollar. Welche Supportmarken nun zwingend verteidigt werden müssen, um eine nachhaltige Korrekturausweitung abzuwenden, thematisiert die neueste Kursanalyse.

