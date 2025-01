Ethereum (ETH) versucht aktuell den Turnaround. Bereits in den nächsten Tagen könnten es zu einem wegweisenden Ausbruch gen Norden kommen. Welche Kursziele angelaufen werden dürften, bespricht diese Chartanalyse.

In diesem Artikel erfährst du: Weshalb die 200-Tage-Linie zum Sprungbrett für Ethereum werden könnte

Welche Zielmarken Ethereum bei einem bullishen Ausbruch anlaufen dürfte

Wieso gute Quartalszahlen vom US-Technologiesektor zum entscheidenden Faktor in den kommenden Wochen werden dürften

Der Kurs der Kryptowährung Ethereum (ETH) scheint trotz der positiven Ankündigungen aus den USA weiterhin im Dornröschenschlaf. Während Bitcoin die psychologisch relevante Marke von 100.000 US-Dollar weiterhin verteidigen kann und sich in den letzten 24 Handelsstunden erneut in Richtung seines Allzeithochs bewegt, handelt der Ether-Kurs weiterhin 20 Prozent unter seinem Jahreshoch und sogar 32 Prozent unter seinem 2021 Allzeithoch. Trotz der zuletzt schwachen Performance kann der Kurs von Ethereum die 200-Tagelinie EMA200 weiterhin verteidigen. Kurzfristig muss der Kurs nun zwingend den multiplen Widerstandsbereich bei 3.327 US-Dollar nachhaltig überwinden, um frisches Aufwärtspotential zu aktivieren. Welche Zielmarken dann in den Blick geraten und welche Supportniveaus bei einer anhaltenden Kursschwäche auf der Unterseite relevant werden, verrät die neueste Kursanalyse.

