Das Rennen um einen Ethereum Spot ETF ist in vollem Gang. Nun stößt auch Fidelity, der drittgrößte Vermögensverwalter der Welt, in den Sektor vor und reicht einen entsprechenden Antrag bei der Securities and Exchange Commission (SEC) ein. Wenn alles glattgeht, soll das Finanzprodukt an der CBOE in Chicago an den Start gehen.

Mit dem Antrag will Fidelity US-Anlegern einen risikoärmeren Weg bieten, um in Ethereum zu investieren. So heißt es in dem Schreiben: “US-Kleinanlegern fehlt ein reguliertes börsengehandeltes Instrument, um sich an ETH zu beteiligen.” Die bisherigen Investitionsmöglichkeiten seien durch Gegenparteirisiko, rechtliche und technische Unsicherheiten belastet. Die Insolvenzen beispielsweise von FTX, Celsius und BlockFi hätten dies gezeigt, so Fidelity. “Hätte es einen Spot ETF für Ethereum gegeben, wäre zumindest ein Teil der in diesen Verfahren gebundenen Milliarden US-Dollar auf Maklerkonten von US-Anlegern verfügbar gewesen”, argumentiert der Vermögensverwalter weiter.

Die Anmeldung für einen Ethereum ETF kommt nur wenige Tage nach einem Vorstoß von BlackRock. Der größte Vermögensverwalter der Welt reichte Ende letzter Woche einen eigenen Antrag bei der SEC ein. Insgesamt befinden sich sieben Anträge bei der US-Wertpapieraufsicht von Firmen wie: Van Eck, 21Shares, Ark Invest oder auch Grayscale. Eine finale Genehmigung steht noch aus.

Die Hoffnungen aus dem Krypto-Space sind allerdings hoch. Nicht nur glaubt man fest an eine Zulassung. Marktbeobachter spekulieren auch über mögliche Staking Rewards, die die Anbieter in Form einer Dividende an Anleger weitergeben könnten. Konkretes gibt es dazu allerdings noch nicht.

Das große Warten auf einen Bitcoin ETF

Derweil fiebert der Krypto-Space weiter der Zulassung eines Bitcoin Spot ETFs entgegen. In den vergangenen Wochen verdichteten sich die Hinweise, dass ein etwaiges Finanzprodukt bald in den USA ihr Debüt geben könnte. Auch hier gibt es mehrere namhafte Aspiranten. Die Poleposition hat hier abermals BlackRock.

Auch hier muss eine finale Entscheidung noch fallen. Marktexperten gehen davon aus, dass die SEC wahrscheinlich erst im Frühjahr 2024 grünes Licht geben dürfte, dann jedoch gleich mit Genehmigungen für mehrere Anbieter.

Seit Wochen befindet sich der Krypto-Markt im Aufwind. Euphorisch stimmt die Anleger der Umstand, dass bei einem Spot ETF der zugrundeliegende Vermögenswert vom Anbieter akkumuliert werden muss, um diesen als Sicherheit “physisch” zu hinterlegen.