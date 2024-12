Ethereum-Ausblick Wann ist die Bullenmarkt-Spitze erreicht?

Mit weiter steigenden Kursen am Krypto-Markt beginnen On-Chain-Analysten genauer auf die Daten zu schauen, um festzustellen, wann dieser Zyklus seinen Gipfel erreicht. Bitcoin kletterte bereits auf die lange herbeigesehnte Marke von 100.000 US-Dollar. Ethereum ließ sich hingegen etwas mehr Zeit – machte aber dank wachsendem Interesse seitens einiger großer Institutionen zuletzt wieder Boden gut. Doch wie viel Luft nach oben bleibt dem ETH-Kurs überhaupt, angesichts der heißer werdenden Aufwärtsbewegung des gesamten Marktes?

Eine Antwort darauf könnte der MVRV Z-Score Ethereums geben, der, wie auch bei Bitcoin, anzeigt, ob das Asset über- oder unterbewertet ist. Die Metrik setzt die Marktkapitalisierung des Assets und die Kurse, zu denen es zuletzt den Besitzer wechselte, in Relation. Er berücksichtigt also die Höhe der unrealisierten Gewinne von Investoren. Zwar wird ein Cycle-Top insbesondere durch die Spitzen bei Bitcoin bestimmt, doch auch ein Blick auf Ethereum bietet Indizien, wann Anleger Gewinne realisieren könnten.

Während in den letzten zwei Krypto-Bullenmärkten Werte von über 6 erreicht wurden, liegt dieser aktuell bei rund 1,4. Demnach hätte ETH vor einer möglichen Überhitzung des Markts noch einen weiten Weg vor sich. Können Anleger sich damit also zurücklehnen?

Laut dem MVRV Z-Score befindet sich ETH noch immer in einer Akkumulationsphase. Quelle: Glassnode

Ganz so einfach ist es leider nicht. Denn andere Daten zeigen auch, dass mehr als 90 Prozent der ETH-Hodler bereits im Profit sind. Damit steigt also die Gefahr, dass Gewinne realisiert werden könnten und die Kurse wieder fallen. Es braucht folglich eine ganzheitliche Betrachtung der Daten, um bestimmen zu können, in welcher Phase des Zyklus sich Ethereum genau befindet.

Einen tieferen Einblick gewährt hier der aktuelle BTC-ECHO Ethereum Report. Er zeigt unter anderem:

Welche Daten eine Fortsetzung der Rallye untermauern

Wie hoch Ether noch steigen könnte, ehe eine Korrektur einsetzt

Welche Hürden Ethereum im Weg stehen

Der Report zeigt einige der wichtigsten On-Chain-Metriken und Bewertungsmodelle, die mehr Aufschluss darüber geben, ob ETH derzeit über- oder unterbewertet ist und wie das “Smart Money” sich positioniert.