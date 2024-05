Die US Ethereum ETFs stehen vor der Zulassung. In der EU sind Krypto-ETFs aber ausgeschlossen. Wie ETH-Investments an der Börse trotzdem funktionieren.

In diesem Artikel erfährst du: Weshalb eine EU-Richtlinie Ethereum ETFs verhindert

Wie man trotzdem an der Börse in ETH investiert

Welche Ethereum-Produkte besonders spannend sind

Der Ethereum ETF Hype überstrahlt derzeit alles im Krypto-Sektor. Sollte die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC die ETH-Indexfonds genehmigen, wären die Tore für viele Milliarden US-Dollar von privaten sowie institutionellen Investoren geöffnet. Doch europäische Anleger können bestenfalls indirekt über den steigenden Ether-Kurs davon profitieren. Eine Zulassung der US-amerikanischen Spot ETFs in der Europäischen Union gilt als ausgeschlossen. Warum das so ist – und wie man trotzdem schon heute an der Börse in Ethereum investieren kann.

