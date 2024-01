Das Golden Cross gilt als bullisches Chartsignal. Nun ist es erstmals in der Geschichte des Bitcoins auf dem Wochenchart zu sehen. Wird der Kurs profitieren?

In der technischen Analyse ist das Golden Cross (goldenes Kreuz) ein bekannter Indikator, der einen aufsteigenden Trend ankündigen soll. Während das Golden Cross auf dem Bitcoin-Tageschart in der Vergangenheit schon häufiger zu sehen war, ist das Signal jüngst erstmals in der 15-jährigen Geschichte der Kryptowährung auf dem Wochenchart erschienen.

Doch welche Bedeutung hat das Signal wirklich? Ist mit einem baldigen Anstieg auf neue Rekordpreise für den Bitcoin zu rechnen oder wird der Indikator vielleicht überbewertet? BTC-ECHO erklärt das Golden Cross genauer und analysiert anhand von historischen Beispielen, welcher Effekt für den Kurs zu erwarten ist.

Was ist das Golden Cross?