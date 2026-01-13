Kaum jemand bewegt Krypto so stark wie Elon Musk. Doch hinter Bitcoin-Beständen, Dogecoin-Memes und Experimenten steckt vor allem Kalkül.

Elon Musk: Wie Krypto-affin ist der reichste Mensch der Welt?

Zwischen Milliarden, Memes und Macht

In diesem Artikel erfährst du: Warum Tesla eine Milliarde US-Dollar in Bitcoin hält – ohne ideologisches Bekenntnis

Wie Elon Musk Dogecoin als Meme nutzt und um die Märkte zu bewegen

Weshalb er näher steht zur Krypto-Szene als fast jeder andere Milliardär

Elon Musk liebt es, missverstanden zu werden. Oder genauer: Er liebt es, Räume zu öffnen, in die andere ihre Fantasien hineinprojizieren. Kaum ein Thema eignet sich dafür besser als Kryptowährungen. Für die einen ist Musk der heimliche Krypto-Messias, für die anderen ein zynischer Marktmanipulator mit Meme-Affinität. Die Wahrheit liegt – wie so oft bei Musk – unkomfortabel dazwischen.

