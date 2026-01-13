In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Tesla eine Milliarde US-Dollar in Bitcoin hält – ohne ideologisches Bekenntnis
- Wie Elon Musk Dogecoin als Meme nutzt und um die Märkte zu bewegen
- Weshalb er näher steht zur Krypto-Szene als fast jeder andere Milliardär
Elon Musk liebt es, missverstanden zu werden. Oder genauer: Er liebt es, Räume zu öffnen, in die andere ihre Fantasien hineinprojizieren. Kaum ein Thema eignet sich dafür besser als Kryptowährungen. Für die einen ist Musk der heimliche Krypto-Messias, für die anderen ein zynischer Marktmanipulator mit Meme-Affinität. Die Wahrheit liegt – wie so oft bei Musk – unkomfortabel dazwischen.
Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Das könnte dich auch interessieren
Goldanhänger fördert Bitcoin AdoptionPeter Schiff überrascht: “Die Leute kaufen Bitcoin – wegen mir”
Peter Schmitz im InterviewWISO-Steuer-CEO warnt Krypto-Investoren: “Lücken in Unterlagen schaden Glaubwürdigkeit”