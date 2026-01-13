App herunterladen
Zwischen Milliarden, Memes und Macht 

Elon Musk: Wie Krypto-affin ist der reichste Mensch der Welt?

Kaum jemand bewegt Krypto so stark wie Elon Musk. Doch hinter Bitcoin-Beständen, Dogecoin-Memes und Experimenten steckt vor allem Kalkül.

Giacomo Maihofer
Bitcoin-Kurs91,980.00 $0.00 %
Ein Bild von Elon Musk

Beitragsbild: Shutterstock

 | Elon Musk

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Tesla eine Milliarde US-Dollar in Bitcoin hält – ohne ideologisches Bekenntnis
  • Wie Elon Musk Dogecoin als Meme nutzt und um die Märkte zu bewegen
  • Weshalb er näher steht zur Krypto-Szene als fast jeder andere Milliardär

Elon Musk liebt es, missverstanden zu werden. Oder genauer: Er liebt es, Räume zu öffnen, in die andere ihre Fantasien hineinprojizieren. Kaum ein Thema eignet sich dafür besser als Kryptowährungen. Für die einen ist Musk der heimliche Krypto-Messias, für die anderen ein zynischer Marktmanipulator mit Meme-Affinität. Die Wahrheit liegt – wie so oft bei Musk – unkomfortabel dazwischen.

Story
