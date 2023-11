Das Halving oder auch “die Halbierung” von Bitcoin ist ein Ereignis, das von vielen Bitcoin-Enthusiasten mit Spannung erwartet wird. Dieses Ereignis findet etwa alle vier Jahre statt und hat Auswirkungen auf das Angebot von Bitcoin. Kurz gesagt: Das Angebot wird knapper. Und das kann sich auch auf den BTC-Kurs auswirken.

Was ist das Halving von Bitcoin?

Das Halving ist ein Ereignis, bei dem die Belohnung für das Schürfen von Bitcoin halbiert wird. Sie findet alle 210.000 Blöcke statt, was etwa alle vier Jahre der Fall ist. Die erste Halbierung fand im Jahr 2012 statt, als die Belohnung von 50 Bitcoins auf 25 Bitcoins halbiert wurde. Die zweite Halbierung fand im Jahr 2016 statt, als die Belohnung von 25 Bitcoins auf 12,5 Bitcoins halbiert wurde. Die letzte Halbierung war indessen am 11. Mai 2020. Dabei wurde der Block Reward von 12,5 BTC auf 6,25 BTC gekürzt. In etwa einem halben Jahr ist es wieder so weit, der Block Reward wird auf 3,125 BTC verringert. Laut Nicehash wird die Belohnung für gefundene Bitcoin-Blöcke von aktuell 6,25 auf künftig 3,125 BTC in knapp einem Jahr halbiert.

Warum ist die “Halbierung” von Bitcoin wichtig?

Die “Halbierung” hat Auswirkungen auf das Angebot von Bitcoin. Wenn das Angebot reduziert wird, während die Nachfrage nach Bitcoin gleich bleibt oder steigt, kann der Bitcoin-Kurs steigen. Schließlich wird die Kryptowährung mit jedem Halving knapper, der Vorrat schwindet. Denn sie ist auf maximal 21 Millionen BTC begrenzt, danach kommen keine neuen Coins mehr hinzu.

In der Vergangenheit ist auf das Halving jedenfalls zuverlässig früher oder später ein Bitcoin-Kursanstieg gefolgt. So folgte nach dem ersten Halving 2012 ein Anstieg des Bitcoin-Kurses von 12 auf 1.150 US-Dollar. Nach dem zweiten stieg der Bitcoin-Kurs von 650 US-Dollar auf knapp 20.000 US-Dollar im Dezember 2017. Auch nach dem letzten Halving konnte der Bitcoin-Kurs von knapp 8.700 US-Dollar im Mai 2020 auf 69.045 US-Dollar am 10.11.2022 steigen.

Ob es sich hierbei um einen kausalen Zusammenhang oder lediglich um Korrelation, also dem mehr oder weniger zufällig auftretenden Ereignissen handelt, lässt sich zwar nicht mit Sicherheit sagen. In Bezug auf die ökonomischen Zusammenhänge von Angebot, Nachfrage und Preis beziehungsweise Kurs liegt eine Engführung jedoch nahe. Sprich: Gut möglich, dass der Bitcoin-Kurs nach dem Halving wieder steigt.