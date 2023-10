Der Play to Earn Token GALA bewegt sich kurstechnisch am Boden und kämpft damit, sich über Wasser zu halten. Hat die Kryptowährung von Gala Games noch eine Zukunft?

GALA gehört einem unsicheren und hart umkämpften Marktumfeld an: Blockchain Gaming. Zwar erlebten die Krypto-Videospiele im Zuge der Metaverse-Hypephase 2021 immer wieder Aufschwünge. Doch eine breite Öffentlichkeit ließ sich vom Konzept “Play to Earn” via Krypto nicht gänzlich überzeugen. Wir haben uns den GALA Token einmal genauer angesehen. Kriegt der Play-to-Earn-Token noch die Kurve? Ambitionierte Pläne hat das Team dahinter zwar, doch es steht auch vor enormen Herausforderungen.

