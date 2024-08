In diesem Artikel erfährst du: Welchen Plan die SEC verfolgt

Warum VCs Fluch und Segen zugleich sind

Warum das Venture-Kapital derzeit rar ist

Wie gefährlich die SEC der Geldquelle vieler Krypto-Projekte werden kann

Dass der Krypto-Sektor nicht so schnell klein beigibt, durfte vor allem die SEC im Laufe der letzten Monate am eigenen Leib erfahren haben. Erst Grayscale, dann Ethereum, zuletzt Ripple – die Liste der Niederlagen, die die US-Behörde teils auch vor Gericht gegen Krypto-Unternehmen erleidet, wird immer länger. Die Zugeständnisse, immer größer. Und so langsam müssen Gary Gensler und Co. sich fragen, wie viele Ressourcen sie noch an ihrem fragwürdigen Regulierungsstil verschwenden wollen.

Gut möglich aber, dass sich ihre Strategie längst gewandelt hat. Entlang des Geldstroms richtet sich der Blick der Regulatoren demzufolge flussaufwärts. Eventuell mit gravierenden Konsequenzen für den Krypto-Markt.

