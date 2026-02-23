Doppelschock für Pump.fun: Krypto-Absturz plus Team-Verkäufe

Erst dreht der Gesamtmarkt in Risk-Off, dann geraten bei Pump.fun auch interne Faktoren in den Fokus. So könnte es für PUMP weitergehen.

Während der jüngste Kurssturz am Krypto-Markt – ausgelöst durch neue Unsicherheit rund um US-Handelszölle – Altcoins wie PUMP bereits kräftig zusetzt, kommt auch aus dem eigenen Hause kurstechnischer Gegenwind. Aus team-nahen Wallets sollen über 2,5 Milliarden PUMP verkauft worden sein. Die Hoffnung der PUMP-Investoren ruht derweil auf einem neuen Anreizsystem namens “Cashback Coins”, bei dem Creator die Gebühren wahlweise an Trader umleiten können. Zunächst ist der Kurs der Kryptowährung jedoch allen voran vom Marktsentiment betroffen. Diese Kursmarken sind jetzt entscheidend.

PUMP in der technischen Analyse

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der PUMP-Kurs zwischen 0,001861 US-Dollar (Tief) und 0,002022 US-Dollar (Hoch) basierend auf den letzten vier 4h-Candles. Auf Tagesbasis liegt er aktuell bei 0,001937 US-Dollar, was einem Rückgang gegenüber dem Vortag (0,002035 US-Dollar) entspricht. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit etwa 1,11 Milliarden US-Dollar.

Der Kurs notiert unter dem EMA-20 (0,002028 US-Dollar) und damit unter dem kurzfristigen Trendmittel. Kurzfristig zeigen die letzten Candles höhere Tiefs seit dem Intraday-Tief 0,001861 US-Dollar, während übergeordnete Hochs unter dem Bollinger-Oberband bei 0,002211 US-Dollar gedeckelt bleiben. Unterstützung liegt bei 0,001861 US-Dollar (Tagestief), Widerstände bei 0,002028 US-Dollar (EMA-20) und 0,002211 US-Dollar (Bollinger-Oberband); die Marktlage bleibt kurzfristig bärisch.

Der 14-Perioden-RSI liegt bei ca. 23,53 und signalisiert überverkaufte Bedingungen. Das Histogramm zeigt eine Abschwächung des Abwärtsdrucks und eine leichte Beschleunigung nach oben in den letzten drei Candles. Die Bollinger-Band-Breite (Ober- minus Unterband) beträgt aktuell rund 0,00031103 US-Dollar, was auf erhöhte, aber nicht extreme Schwankungen hindeutet. Der Markt befindet sich in einer angespannten Konsolidierungsphase mit kurzfristig erhöhtem Risiko, solange der Kurs unter dem EMA-20 verbleibt.

Kursprognose für Pump.fun

Die kurzfristige Prognose für PUMP am 23.02.2026 ist bärisch bis neutral. Der Kurs notiert unter dem EMA-20, das Momentum ist überverkauft und die Volatilität ist erhöht, daher besteht kurzfristig Risiko für weitere Abgaben. Konkrete Unterstützungen: 0,001899 US-Dollar (Bollinger-Unterband) und 0,001861 US-Dollar (Tagestief); Widerstände: 0,002028 US-Dollar (EMA-20) und 0,002211 US-Dollar (Bollinger-Oberband). Ein Tages- und Schlusskurs oberhalb von 0,002028 US-Dollar würde das bärische Setup abschwächen; ein Bruch unter 0,001861 US-Dollar dürfte weitere Abgaben auslösen.

