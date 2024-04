In diesem Artikel erfährst du: Wie stark Dogwifhat seit Start performt

Woher das Meme kommt und wie es zum Trend wurde

Warum Dogwifhat der "Dogecoin" dieses Zyklus werden könnte

Welche Risiken für Anleger bestehen

Rund 25.000 Prozent Plus in knapp 4 Monaten: Dogwifhat ist der neue Star am Memecoin-Himmel. Und auch heute, den 8. April 2024, nach einer kurzen Korrektur fast 15 Prozent im Plus, damit einer der Tagessieger. Seit seinem Start Ende November 2023 kennt der Memecoin fast nur noch eine Richtung: nach oben. Und zwar in atemberaubendem Tempo. Vorletztes Wochenende hat der Hund mit der Mütze zum zweiten Mal Pepe überholt und kratzt nun nach einem Run auf über 4,8 Milliarden US-Dollar immer wieder mit einer Marktkapitalisierung von über 4 Milliarden US-Dollar. Er steht damit auf Platz drei der Memecoins, hinter Dogecoin und Shiba Inu. So schnell ist lange kein Memecoin direkt nach Launch in die Top-Liste der Kryptowährungen marschiert. Was hinter der Performance von Dogwifhat steckt und warum er sogar das Dogecoin dieses Bullruns werden könnte.