Dogecoin-Prognose: Darauf kommt es für den DOGE-Kurs jetzt an

DOGE verteidigte zuletzt erfolgreich die blaue Support-Linie, ohne eine Tageskerze unterhalb dieses Niveaus zu schließen. Allerdings bleibt die lange Wick im Chart bestehen, was darauf hindeutet, dass auf diesem Kursniveau zahlreiche Käufer in den Markt getreten sind. Solche Bereiche werden oft erneut angelaufen, da sie auf ein hohes Liquiditätsaufkommen hinweisen. DOGE schafft es zwar, höhere Tiefs und höhere Hochs zu bilden, doch wenn der 50er Daily EMA (Exponential Moving Average) keinen weiteren Support bietet und durchbrochen wird, könnte der Kurs erneut zur blauen Linie abdriften.

Sollte dieser Bereich ebenfalls nicht halten, stünde ein erneutes Auffüllen der Wick im Raum. In diesem Fall könnte der 200er Daily EMA getestet werden. Nur im schlimmsten Fall käme dann die weiße Linie als letzte Verteidigung ins Spiel. Darüber hinaus zeigt das VPVR (Volume Profile Visible Range), dass während des starken Anstiegs von DOGE nur wenig Volumen umgesetzt wurde, was bedeutet, dass bei einem Bruch der bisherigen Unterstützungen keine klaren Haltezonen mehr vorhanden sind. Die Heatmap signalisiert zudem sowohl oberhalb als auch unterhalb des aktuellen Kurses Liquidität, wobei zunächst abzuwarten bleibt, in welche Richtung DOGE ausbricht.

DOGE Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Kritischer Channel und Vektorkerzen nach unten

Im 4-Stunden-Chart bewegt sich DOGE in einem Channel. Bei einem Ausbruch nach unten bestünde eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Vektorkerzen angelaufen werden. Solche Vektorkerzen stehen für marktbewegende Liquidität, die in der Vergangenheit häufig erneut getestet wurde. Sollte zudem das “L WEEK LO” unterschritten werden, wäre ein weiterer Rücksetzer auf eine tiefere Kursregion denkbar.

Der RSI (Relative Strength Index) pendelt in der neutralen Zone und liefert aktuell keine klaren Hinweise auf die künftige Bewegungsrichtung. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) zeigt, dass das zuvor negative Momentum zwar abgebaut wurde, allerdings nicht in den positiven Bereich umgeschlagen ist.

Die Entwicklung bei Bitcoin (BTC) ist dabei von entscheidender Bedeutung: Ein erneuter Kursrückgang bei BTC könnte DOGE weiter belasten. Umgekehrt würde eine Stabilisierung oder Erholung von BTC DOGE die Möglichkeit geben, seinen Aufwärtstrend wieder aufzunehmen und Widerstände erfolgreich zu überwinden.

DOGE 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

