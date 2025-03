Der Kurs von Dogecoin (DOGE) könnte nach einer herben Kurskorrektur in den letzten Monaten einen Boden gefunden haben. Folgende Gründe sprechen für und gegen eine Kurstabilisierung. Alle Infos in der Kursanalyse.

In diesem Artikel erfährst du: Wieso Dogecoin (DOGE) seinen Boden gefunden haben könnte

Warum die starke Kurskorrektur der letzten Monate nun interessante Einstiegsmarken bieten dürfte

Welche Widerstandsmarken zunächst überwunden werden müssen, um Raum für eine neue Kursrallye zu bieten

Bei vielen Investoren von Dogecoin (DOGE) war die Hoffnung groß, dass der Wahlsieg von Donald Trump das Memecoin-Urgestein auf ein neues Allzeithoch hieven könnte. Zwar stieg der DOGE-Kurs mit 0,48 US-Dollar zwischenzeitlich auf ein neues Mehrjahreshoch, in der Folge korrigierte der Kurs jedoch um 62 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Die Korrektur führte den Kurs vor wenigen Tagen zurück bis an das Ausbruchslevel vom Tag des Wahlsiegs am 6. November. Das Chance-Risiko-Verhältnis für eine Kurserholung könnte sich in Anbetracht des Resets damit jedoch wieder aufgehellt haben. Wie die Wahrscheinlichkeit für das Ende der Kurskorrektur stehen und welche Chartmarken nun für Anleger in den kommenden Wochen relevant werden dürften, erklärt diese Kursanalyse.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.

Dogecoin (DOGE) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Dogecoin (DOGE) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest. Jetzt zum Dogecoin (DOGE) kaufen Leitfaden