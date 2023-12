Digitale Unikate: In 3 Schritten zum NFT-Profi

NFTs sind Teil der Blockchain-Ökonomie. Als Grundlage für Blockchain Games, als profitable Vermarktungsmöglichkeit im Kunst-Sektor oder ganz einfach als Spekulationsobjekt sind sie den meisten Krypto-Investoren bekannt.

Die Vergangenheit hat immer wieder gezeigt, dass der Handel mit NFTs sehr lukrativ sein kann. Legendär war der Verkauf des Beeple-NFTs für 69 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 und der darauf folgende Siegeszug der Non-Fungible Token. Wenn auch du in die NFT-Welt einsteigen und NFTs verkaufen möchtest, zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie es geht.

1. Definiere dein Ziel

Die wichtigste Frage ist: Was willst du mit deinen NFTs erreichen? Willst du deine Kunst in die Welt tragen oder lieber digitale Eintrittstickets für den nächsten Kindergeburtstag erstellen? Vielleicht willst du auch ganz einfach NFTs, die deine Großmutter ehren, erstellen und in deiner Wallet hodlen?

Wenn du dein Ziel für dich definiert hast, kannst du auch schon an die Erstellung der Inhalte gehen und bald mit deinem ersten eigenen NFT loslegen.

2. Besorge dir die passende Wallet

Die Grundvoraussetzung, um mit NFTs loszulegen, ist die passende Wallet. Sie sollte auf jeden Fall Ethereum-kompatibel sein. Denn nur so kannst du im nächsten Schritt deine eigenen NFTs erstellen. Die gängigste Wallet, um mit den verschiedenen Plattformen zu interagieren, ist Metamask. Die kannst du ganz einfach als Browser-Erweiterung installieren. Sobald du dann im nächsten Schritt eine entsprechende Plattform betrittst, kannst du dich über deine Wallet mit ihr verbinden.

3. Erstelle deine NFTs und biete sie zum Verkauf an

Sobald du die nötigen Vorbereitungen getroffen hast, geht es nun darum, deine eigenen NFTs zu erstellen. Das kannst du zum Beispiel auf Opensea oder einer sonstigen NFT-Plattform tun. Besuche einfach die Webseite und wähle die Option “Create” und folge den Anweisungen. Dort kannst du einfach deine eigenen Daten oder Bilder hochladen und deinen Token mit verschiedenen Eigenschaften ausstatten. Wichtig: Achte darauf, dass du sie auf Polygon erstellst. So musst du keine Netzwerkgebühren zahlen. Danach klickst du einfach auf “Sell” und schon bist du zum NFT-Profi avanciert.