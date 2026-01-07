App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
3.30 T $
Bitcoin-Kurs92,617.00 $-1.33%
Ethereum-Kurs3,255.73 $0.85%
XRP-Kurs2.26 $-5.00%
BNB-Kurs909.25 $0.11%
Solana-Kurs139.05 $0.20%
TRON-Kurs0.294650 $0.46%
Dogecoin-Kurs0.148040 $-2.71%
Cardano-Kurs0.411381 $-3.14%
Zcash-Kurs495.64 $-2.62%
Hyperliquid-Kurs27.65 $3.92%
Chainlink-Kurs13.77 $-0.46%
Bitcoin aktuell 

Die plötzliche Rückkehr der Bitcoin-Bullen

MicroStrategy, BlackRock und Co. pumpen frische Milliarden in den Bitcoin-Markt. Schießen sie den BTC-Kurs wieder über 100.000 US-Dollar?

Tobias Zander
Teilen
Bitcoin-Kurs92,617.00 $-1.33 %
Bitcoin kaufen
Michael Saylor reitet auf einem Bitcoin-Bullen im Indiana Jones Outfit

Beitragsbild: KI-generiert

 | Die Bitcoin-Bullen melden sich zurück – mit Michael Saylor an der Spitze

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie aggressiv Michael Saylor und die Bitcoin ETFs derzeit BTC akkumulieren
  • Welche zuverlässige Bitcoin-Metrik jetzt den nächsten Bullrun ankündigt
  • Warum die Vierjahreszyklen endgültig ausgedient haben – und was das für den BTC-Kurs bedeutet

Ausgerechnet in einem geopolitisch aufgeheizten Umfeld erwacht der Bitcoin-Kurs zu neuem Leben. Die Gefangennahme von Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro sorgte an den Märkten für eine Schocksekunde, entpuppt sich nun aber als Brandbeschleuniger für Risikoassets. Während die Fiat-Weltleitwährung schwächelt, kratzt Bitcoin erstmals seit einem Monat an den 95.000 US-Dollar. Doch nicht die klassischen Krypto-Privatanleger stehen hinter dem jüngsten Impuls – stattdessen saugen Treasury-Firmen und Bitcoin Spot ETFs das verfügbare Angebot vollständig auf. Zusammen mit frischen On-Chain-Signalen deutet vieles auf den Start der nächsten heißen Phase des Bullruns hin. Jetzt könnte die letzte Gelegenheit sein, um Bitcoin zu einem fünfstelligen Preis zu kaufen.

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Dieses Bild zeigt einen Stapel goldener Bitcoin-Münzen. Dahinter ist ein Chartverlauf zu sehen.
KursanalyseBitcoin-Kurs: Steht ein bullisher Ausbruch bevor?
Ein Mann im Anzug und mit roter Krawatte spricht während einer Podiumsdiskussion auf dem Weltwirtschaftsforum, im Hintergrund sind blaue Banner und das Coinbase-Logo zu sehen.
MarktausblickKrypto-Adoption vor dem Durchbruch? Coinbase blickt auf 2026
Brad Garlinghouse
Blockchain als Treiber neuer ZahlungssystemeXRP im Bankensektor: Warum Ripple für Banken attraktiv ist
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Rain
0.009119 $
12.51%
MemeCore
1.66 $
5.47%
Hyperliquid
27.65 $
3.92%
Cosmos Hub
2.43 $
1.79%
Pump.fun
0.002524 $
1.44%
Bittensor
280.04 $
1.18%
KuCoin
11.61 $
1.06%
Binance-Peg WETH
3,257.33 $
0.97%
Lido Staked Ether
3,257.34 $
0.95%
Wrapped Beacon ETH
3,539.28 $
0.93%
Midnight
0.079012 $
-6.92%
Internet Computer
3.27 $
-5.39%
Shiba Inu
0.000009 $
-5.02%
XRP
2.26 $
-5.00%
Stellar
0.239995 $
-4.46%
Pepe
0.000007 $
-4.46%
Hedera
0.126783 $
-4.15%
Flare
0.012432 $
-4.06%
Aster
0.765019 $
-3.96%
Sui
1.87 $
-3.80%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren