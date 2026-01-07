In diesem Artikel erfährst du:
- Wie aggressiv Michael Saylor und die Bitcoin ETFs derzeit BTC akkumulieren
- Welche zuverlässige Bitcoin-Metrik jetzt den nächsten Bullrun ankündigt
- Warum die Vierjahreszyklen endgültig ausgedient haben – und was das für den BTC-Kurs bedeutet
Ausgerechnet in einem geopolitisch aufgeheizten Umfeld erwacht der Bitcoin-Kurs zu neuem Leben. Die Gefangennahme von Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro sorgte an den Märkten für eine Schocksekunde, entpuppt sich nun aber als Brandbeschleuniger für Risikoassets. Während die Fiat-Weltleitwährung schwächelt, kratzt Bitcoin erstmals seit einem Monat an den 95.000 US-Dollar. Doch nicht die klassischen Krypto-Privatanleger stehen hinter dem jüngsten Impuls – stattdessen saugen Treasury-Firmen und Bitcoin Spot ETFs das verfügbare Angebot vollständig auf. Zusammen mit frischen On-Chain-Signalen deutet vieles auf den Start der nächsten heißen Phase des Bullruns hin. Jetzt könnte die letzte Gelegenheit sein, um Bitcoin zu einem fünfstelligen Preis zu kaufen.
