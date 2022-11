Am 23. November startet in Berlin die Next Block Expo. Es ist eine der größten Web3-Veranstaltungen Europas.

Die Next Block Expo (NBX), das Blockchain Festival Europas, startet am 23. November in Berlin und bringt Gründer, Investoren, Blockchain-Experten, Enthusiasten und Communitys zusammen. Es handelt sich um eine zweitägige Veranstaltung mit Keynotes, Diskussionsrunden und Workshops in insgesamt sechs Themenbereichen rund um die Zukunft des Web3.

NBX 2022: Hier entlang für alle Infos und zur Anmeldung!

DeFi, Metaverse, NFTs und Co.

Thematisiert werden das aufblühende dezentrale Finanzwesen (DeFi), aber auch Sektoren rund um das Metaverse, NFTs oder Blockchain-Gaming. Auch Web3-Discovery, -Skalierung, -Infrastruktur als auch -Fundraising und -Investment werden behandelt.

Besucher der NBX dürfen sich unter anderem auf eine NFT-Kunstausstellung, zahlreiche Side Events einschließlich einer offiziellen After-Party und einer DeFi-thematisierten Weihnachtsfeier freuen. Für Entwickler gibt es neben vielen Möglichkeiten der Kontaktknüpfung auch einen Hackathon.

Start-ups und Investoren haben die Möglichkeit, sich über einen Pitch-Wettbewerb oder dem Speed-Dating für Gründer kennenzulernen. Auch mit einer Networking 3.0 Mobile App können Besucher Kontakte knüpfen.

Für Teilnehmer, die nicht bei jedem Event dabei sein können, gibt es eine Video-on-Demand-Plattform mit Zugang für 45 Tage. Hier lassen sich beispielsweise verpasste Keynotes oder Workshops digital nachholen bzw. anschauen.

Das Best of European Blockchain

Auf der Next Block Expo finden sich weiter zahlreiche bekannte Größen des Krypto-Sektors. Darunter Vertreter der bekannten Layer-1-Blockchains Ethereum, Cosmos oder Near. Weiter sind Polygon, 1inch, Aleph Zero, Evmos, Delphi Digital, Huobi und die Deutsche Telekom vertreten.

Das Who-is-Who des europäischen Blockchain-Sektors ergänzt eine lange Liste an Sprechern, die Teilnehmern zudem viel Inspiration in Bezug auf die Entwicklungen des Web3 vermitteln können.

Ob Entwickler, Investor, Gründer oder einfach aktives Community-Mitglied: Für jeden Krypto-Enthusiasten sollte etwas dabei sein. Mit dem Code vom BTC-ECHO “btcecho25” gibt es dabei sogar 25 Prozent Rabatt auf Tickets zum Event.

Alle Besucher erhalten zudem 12 Monate lang Zugang zu allen Veranstaltungsteilnehmern: Gründer, VCs, Entwickler, Community-Mitglieder und mehr.