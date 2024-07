In diesem Artikel erfährst du: Warum KI- und Tech-Akiten schwächeln

Wo stattdessen historische Gewinne gemacht werden

Wie viel Geld in Bitcoin und Ethereum fließen könnte

Ob die nächste Phase des Bullenmarktes bevorsteht

Ist die KI-Blase an den Aktienmärkten endlich geplatzt? Diese Frage dürften sich TradFi-Anleger seit Mittwoch letzter Woche vermehrt gestellt haben. Der Grund: mit 2,8 Prozent verlor der Tech-Index Nasdaq auf Tagessicht so viel wie zuletzt im Dezember 2022. KI- und Halbleiter-Einzelwerte, darunter NVIDIA, TSMC oder Qualcomm traf es noch schwerer. Der iShares Halbleiter ETF stürzte prozentual so tief wie zuletzt im März 2020.

Und Bitcoin und Co.? Waren herzlich unbeeindruckt. So legte die digitale Leitwährung am selben Tag ein frisches Monatshoch hin. Ein Zeichen dafür, was den Krypto-Sektor in den kommenden Wochen erwartet?

