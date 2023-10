Oh Money, where art thou?

Krypto-Hacker können auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Seit Beginn des Jahres flossen laut dem Global Crypto Heist Report insgesamt 1,89 Milliarden US-Dollar aus 297 Hacks in die Taschen von Hackern und ihren Auftraggebern. Auch wenn das nach viel klingt: Im vergangenen Jahr waren Krypto-Hacker mit 3,5 Milliarden US-Dollar an gestohlenen Kryptowährungen noch erfolgreicher. Hier sind die 10 größten Krypto-Hacks der Geschichte und – sofern rekonstruierbar – alle Informationen, wohin das Geld geflossen ist.

Platz 10: Euler Finance – Krypto-Hack mit Happy End

Im März dieses Jahres wurde das Non-Custodial DeFi-Protokoll Euler gehackt. Mittels Flash-Loan-Angriff konnten die Angreifer insgesamt 197 Millionen US-Dollar aus dem Protokoll ziehen. Die Aufregung war zunächst groß, doch dann wendete sich das Blatt. Ein Hacker namens Jacob entschloss sich, das Geld zurückzugeben. So wurde aus einem der größten Krypto-Hacks eine der größten Wiedergutmachungen in der Geschichte der Krypto-Hacks. Doch nicht immer gingen die Geschichten so gut aus.

