Immer mehr Vermögenswerte werden auf Blockchains tokenisiert. Stellar zählt dabei inzwischen zu den größten Netzwerken.

Der RWA-Boom spielt Stellar in die Karten – kommt jetzt die Rallye?

Der RWA-Boom spielt Stellar in die Karten – kommt jetzt die Rallye?

Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Die Tokenisierung realer Vermögenswerte boomt und beeinflusst die Krypto-Branche nachhaltig.

Stellar hebt sich von anderen Blockchains ab und verwaltet bereits 2,4 Milliarden US-Dollar an tokenisierten Vermögenswerten. â³

Die Tokenisierung realer Vermögenswerte wächst weltweit rasant und zählt zu den wichtigsten Trends der Krypto-Branche. Immer mehr Finanzunternehmen bringen Anleihen andere Vermögenswerte auf öffentliche Blockchains. Dabei hebt sich Stellar derzeit deutlich vom XRP Ledger ab.

Ethereum bleibt die führende Blockchain für tokenisierte Vermögenswerte / Quelle: RWA.xyz

Auf der Stellar-Blockchain befinden sich inzwischen rund 2,4 Milliarden US-Dollar an tokenisierten Vermögenswerten. Damit liegt das Netzwerk klar vor dem XRP Ledger, auf dem derzeit rund 330 Millionen US-Dollar an Real World Assets verwaltet werden. Spitzenreiter bleibt jedoch Ethereum mit 15,9 Milliarden US-Dollar, gefolgt von der BNB Chain mit rund vier Milliarden US-Dollar.

Wird der Tokenisierungs-Trend zum Kurstreiber für den Stellar-Coin?

Stellar Struktur und Kurs

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs in einer Spanne zwischen 0,1688 US-Dollar (Tief) und 0,1756 US-Dollar (Hoch) basierend auf den letzten 6 4h-Candles. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,1732 US-Dollar und damit leicht über dem Schlusskurs vor 24 Stunden (0,1721 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt 5.875.642.628 US-Dollar.

Der Kurs notiert unter dem EMA-20 bei 0,1757 US-Dollar; die jüngste Sequenz zeigt leicht tiefere Hochs und Tiefs und signalisiert kurzfristige Schwäche. Konkrete Unterstützungen liegen bei 0,1688 US-Dollar (letztes Tief) und dem Bollinger-Unterband bei 0,1695 US-Dollar, Widerstände bei 0,1756 US-Dollar (aktuelles Hoch) und 0,1809 US-Dollar (26.06. Hoch). Solange der Kurs unter dem EMA-20 bleibt, ist die Marktlage kurzfristig neutral bis bärisch.

Momentum-Check Stellar

Der RSI (14) liegt bei rund 41,5 und signalisiert schwaches Momentum ohne deutliche Überverkauftheit. Das Histogramm zeigt eine Abschwächung der Abwärtsbeschleunigung, was auf eine leichte Stabilisierung des Kurses hindeutet.

Volatilität und Risiko

Die Bollinger-Bänderweite beträgt aktuell etwa 0,01046 US-Dollar (ca. 6,0 Prozent des Kurses), was auf moderate Schwankungen hinweist. Der Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase mit moderater Unsicherheit; kurzfristig bleibt das Risiko erhöht, solange der Kurs unter dem EMA-20 notiert.

Kurzfristige XLM-Prognose

Die kurzfristige Prognose für XLM am 29.06.2026 ist neutral bis leicht bärisch. Unterstützungen liegen bei 0,1688 US-Dollar und am Bollinger-Unterband bei rund 0,1695 US-Dollar; unmittelbare Widerstände bei 0,1756 US-Dollar (EMA-20) und 0,1809 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 0,1757 US-Dollar mit Volumenbestätigung würde ein bullishes Szenario eröffnen, während ein Bruch unter 0,1688 US-Dollar die Abwärtsdynamik beschleunigen dürfte. Das Fibonacci-Retracement signalisiert einen Abwärtstrend, weshalb Du als Anleger kurzfrisitg defensive Risikosteuerung in Erwägung ziehen solltest.

Neutrales Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 35 Prozent setzt Stellar seine Konsolidierung zunächst fort. In diesem Fall bewegt sich der Kurs zwischen 0,1688 und 0,175 US-Dollar. Voraussetzung ist, dass sich der RSI im Bereich von 40 bis 45 stabilisiert und Stellar oberhalb von 0,1695 US-Dollar konsolidiert. Zudem sollte kein deutlich erhöhtes Verkaufsvolumen auftreten.

Bullishes Szenario

Ein bullishes Szenario besitzt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von rund 25 Prozent. Dafür müsste Stellar die Marke von 0,1757 US-Dollar per Tagesschluss überwinden und der RSI über 50 steigen. Gelingt dies bei anziehendem Handelsvolumen, könnte sich die Erholung bis in den Bereich zwischen 0,176 und 0,20 US-Dollar ausweiten.

Bearishes Szenario

Das bearishe Szenario gilt mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 40 Prozent derzeit als das wahrscheinlichste. Fällt Stellar per Tagesschluss unter 0,1688 US-Dollar, während der RSI unter 35 sinkt und das Verkaufsvolumen zunimmt, könnte der Kurs in den Bereich zwischen 0,15 und 0,1687 US-Dollar zurückfallen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.