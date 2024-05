In diesem Artikel erfährst du: Welche Kursmarken für eine bullishe Trendfortsetzung zurückerobert werden müssen

Warum der Kurs seine Schwächephase beendet haben könnte

Auf welche Chartsignale Anleger in den kommenden Tagen achten sollten

Welche Zone als letzte Bastion der Bären zu werten ist, bevor es in Richtung Allzeithoch geht

Bitcoin (BTC) kann sich in dieser Woche vorerst weiter stabilisieren und im Zuge weniger stark gestiegener US-Inflationsdaten knapp sieben Prozentpunkte gen Norden ansteigen. In der Spitze legte die Krypto-Leitwährung in den letzten 24 Handelsstunden auf 66.699 US-Dollar zu und erreichte damit den höchsten Wert seit 24. April. Vorerst scheint der BTC-Kurs sich weiterhin oberhalb der psychologisch relevanten 60.000 US-Dollar Marke zu stabilisieren. Durch den dynamischen Kursanstieg gelang es der Käuferseite nach wiederholtem Scheitern in den Vorwochen den gleitenden Widerstand EMA50 per Tagesschlusskurs vorerst zurückzuerobern.

Durch den gestrigen Befreiungsschlag folgt Bitcoin der positiven Kursentwicklung an den US-Aktienmärkten. Nasdaq100 und S&P500 erreichten am gestrigen Handelstag neue Höchststände und haben ihre Kurskorrektur des Vormonats damit komplett egalisiert. Dass der US-Dollarindex DXY seit Monatsbeginn um mehr als zwei Prozentpunkte an Wert verloren hat, scheint zusätzlich als Rückenwind für den Kryptomarkt gewirkt zu haben.

Welche charttechnischen Niveaus Kryptoanleger in der zweiten Maihälfte im Blick haben sollten, wird nachfolgend analysiert.

