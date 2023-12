In jedem Krypto-Zyklus und in jedem dazugehörigen Bullrun existieren bestimmte Narrative, die die Kurse bestimmter Coins nach oben treiben. Wer auf die richtigen Themen beziehungsweise Projekte setzt, kann dabei den Kryptomarkt signifikant outperformen. Was im vergangenen Hype, also im Jahr 2021, beispielsweise das Metaverse war, werden im kommenden Hype – ergo der Marktphase in der Krypto in eine massive Rallye übergeht – andere Narrative sein.

Diese Narrative führen wiederum zu einer Blasenbildung, da die Erwartungshaltung ab einem gewissen Punkt vollkommen überzogen ist. Wer hingegen rechtzeitig verkauft, bevor die Blase platzt, der kann mit den Hype-Themen die erwünschte Ver-x-fachung des eingesetzten Kapitals erreichen. Bereits jetzt zeichnet sich ab, welche Narrative das sein werden, die in den kommenden 24 Monaten sehr viel Kapital anziehen dürften.