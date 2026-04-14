Worldcoin meldet sich mit deutlichen Kursgewinnen zurück. Rückenwind bekommt WLD ausgerechnet kurz vor dem “Lift Off”-Event.

Worldcoin zählt am Dienstag zu den stärkeren Altcoins am Markt. Auf Sicht der vergangenen 24 Stunden legte WLD rund neun Prozent zu und startete damit eine spürbare Erholung nach schwacher Kursentwicklung in den vergangenen Monaten. Zusätzliche Kursfantasie bekommt der Token durch ein offiziell angekündigtes Event am 17. April. Unter dem Titel “Lift Off” will World ein Live-Event zum Launch von World ID abhalten, moderiert von Alex Blania und Sam Altman.

Das Thema läuft bislang etwas unter dem Radar, weil sich die Aufmerksamkeit der Märkte zuletzt stark auf geopolitische Risiken konzentriert hat. Für WLD könnte der Termin trotzdem wichtig werden. World positioniert sich als Infrastruktur für den Nachweis echter menschlicher Identität im Internet, also als “Proof of Human” in einer zunehmend von Künstlicher Intelligenz geprägten digitalen Welt.

Hinzu kommt ein markttechnisch spannendes Setup. WLD galt zuletzt bei vielen Tradern als beliebter Short, nicht zuletzt wegen des anhaltenden Emissionsdrucks. Erst vor wenigen Tagen hatte World selbst mitgeteilt, dass der Freischaltungsrhythmus der Token ab Juli um 43 Prozent sinken soll. Das könnte die Debatte um den Angebotsdruck neu beleben. Bereits im Vorfeld des “At Last”-Events im April 2025 hatte WLD eine stärkere Aufwärtsbewegung gezeigt. Wiederholt sich also die Geschichte? Diese Kursmarken sind jetzt entscheidend.

WLD in der technischen Analyse

Der Kurs notiert oberhalb des EMA-20 bei 0,2982 US-Dollar und bildet aktuell eine Folge höherer Hochs und höherer Tiefs aus. Das spricht kurzfristig für ein bullishes Bild. Nahe Unterstützungen liegen bei 0,300 US-Dollar im dynamischen Bereich des EMA sowie bei 0,2729 US-Dollar im Bereich der Fibonacci-Unterstützung und des unteren Bollinger-Bands. Widerstand zeigt sich bei 0,3279 US-Dollar, dem aktuellen Intraday-Hoch, sowie knapp darüber.

Anhaltendes Momentum

Der RSI liegt bei rund 62,5 und signalisiert ein moderates Kaufmomentum, ohne bereits eine klare Überkauftheit anzuzeigen. Das Histogramm zeigt zudem eine positive Beschleunigung. Das spricht kurzfristig für anhaltendes Momentum auf der Oberseite.

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Die Breite der Bollinger-Bänder liegt bei rund 0,04844 US-Dollar. Das deutet auf erhöhte, aber noch nicht extreme Schwankungen hin. Der Markt befindet sich damit in einer angespannten Phase mit steigender Volatilität und einem mittleren Risiko für Anleger.

Kurzfristige Prognose für World

Die kurzfristige Prognose für Worldcoin am 14. April 2026 bleibt bullisch, solange der Kurs oberhalb des EMA-20 notiert. Wichtige Unterstützungen liegen bei 0,300 US-Dollar im dynamischen EMA-Bereich sowie bei 0,2729 US-Dollar als Fibonacci-Unterstützung nahe dem unteren Bollinger-Band. Auf der Oberseite fungieren 0,3279 US-Dollar als erster Widerstand. Darüber rückt der Bereich um 0,350 US-Dollar als nächstes datengestütztes Kursziel in den Fokus.

Ein nachhaltiger Schlusskurs oberhalb von 0,328 US-Dollar würde das bullishe Szenario bestätigen. Ein Bruch unter 0,2729 US-Dollar würde dagegen für neue Abwärtsdynamik sprechen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

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