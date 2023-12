Decentralized Finance (DeFi) lockt mit hohen Renditen, kann aber auch mit großen Verlusten einhergehen, wenn man nicht das nötige Grundwissen hat. Doch wenn man einige Dinge beachtet, senkt man seine Risiken erheblich.

1. DeFi-Protokolle: Wähle weise

Der DeFi-Space ist größtenteils unreguliert. Das kann Segen und Fluch zugleich sein. Man muss, sobald man sich bei einer dezentralen Exchange (DEX) einklinkt, weder Namen, Alter noch Wohnort oder sonstigen persönlichen Daten preisgeben. Im Gegenzug hat man aber auch keine zentrale Anlaufstelle, an die man sich wenden könnte, wenn dann doch mal etwas schiefgehen sollte. Die Wahl der richtigen Plattform ist also sehr wichtig.

2. DeFi-Cashflow: Lass die Kohle fließen

Wer die verschiedenen Spielarten von DeFi kennt und einzusetzen weiß, kann einen optimalen Cashflow generieren. Will heißen: Die Kryptowährungen fließen nicht nur, sondern vermehren sich im Optimalfall auch. Ein wichtiger Schritt zum Traum vom passiven Einkommen!

3. Mit Hebeln Rendite maximieren

Seine Krypto-Trades mit einem Hebel zu versehen, kann ganz neue Welten eröffnen. Denn mit “Leverage” lässt sich das eingesetzte Kapital per Mausklick in Sekundenschnelle vervielfachen. Damit lassen sich auch die Gewinne in die Höhe katapultieren, wenn es gut läuft. Wenn es nicht so gut läuft, wird das eingesetzte Kapital in sekundenschnelle pulverisiert. Auch Hebeln will gelernt sein.

4. Go Shorty! Mit Shorten von fallenden Kursen profitieren

Wer Short geht, setzt auf fallende Kurse. Wer das zum richtigen Zeitpunkt tut, sichert sich für alle Marktlagen ab und strukturiert sein Krypto-Portfolio so, dass die Renditen mit einer sehr hohen Sicherheit auch eingefahren werden.

5. Optimiere dein DeFi-Portfolio

Am Ende steht und fällt alles mit dem richtigen Portfolio. Zwar kann man mit Liqudity Mining, Staking, Lending, Borrowing und Yield Farming eine Menge an zusätzlicher Rendite generieren. Wenn das Portfolio jedoch nur aus Shitcoins besteht, hilft auch die beste DeFi-Strategie nichts. Daher gilt hier: Wähle deine Kryptowährungen clever aus und mach dir Gedanken darum, wie du das tust. So kannst du aus deinem Portfolio das Optimum herausholen.

